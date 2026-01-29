Aclaran que no vence ningún beneficio social de la SUBE

La tarjeta SUBE no pierde beneficios ni requiere actualizaciones presenciales . Así lo confirmaron autoridades del área de Transporte, luego de la circulación de información errónea que alertó a usuarios sobre una supuesta suspensión de descuentos si no se realizaban trámites antes de fin de enero.

Las aclaraciones surgieron tras versiones difundidas en medios de otra provincia, donde se indicaba que quienes accedían a la tarifa social nacional debían actualizar datos para conservar el beneficio. Desde Jujuy, las autoridades salieron a desmentir esa información y llevaron tranquilidad a los usuarios.

Según precisaron, los beneficios vigentes continúan sin cambios y los sistemas de actualización funcionan de manera automática cada vez que la tarjeta se utiliza en una terminal o se consulta saldo.

“Quienes ya poseen un beneficio con una tarifa social nacional del 55% de descuento no deben hacer ningún trámite ni actualización. Se actualiza automáticamente”, señaló Cyntia Haquim, directora del BEGU .

“No hace falta que vengan a las oficinas a realizar trámites. Es un dato que surgió en un medio de otra provincia pero es erróneo. No hay que hacer trámites y no van a perder beneficios”, afirmó.

“Cuando una persona registra la tarjeta SUBE ya están todos los datos en el sistema. Es imposible registrar la tarjeta sin los datos. SUBE hace un cruce de datos con Renaper, por lo que no hay que cargar nada, solo el documento cuando ya está registrada”, indicó.

Embed - CINTHIA HAQUIM TJ

Qué ocurre con discapacidad y BEGU

“En lo que refiere al pase libre por discapacidad, el reempadronamiento se hará desde el 9 de febrero. Se notificará oportunamente”, precisó.

Sobre el Boleto Estudiantil Gratuito Universal, sostuvo que por el momento no se debe iniciar ningún trámite. “En cuanto al BEGU también hay que esperar para realizar el trámite”, señaló, y recordó que cada beneficio responde a normativas distintas.

“No es lo mismo los trámites nacionales, provinciales y municipales. Por el momento no hay que actualizar nada”, resumió.

Tranquilidad para los usuarios de todo el país

Por su parte, el secretario de Transporte, Pablo Giacchino, confirmó que no existe ningún vencimiento de beneficios. “Tenemos que llevarle tranquilidad a los usuarios de SUBE. Circularon a nivel nacional noticias que indicaban que al 31 de enero se iban a suspender beneficios nacionales que recibe muchísima gente”, expresó.

Giacchino explicó que la información incorrecta indicaba la obligación de realizar un trámite para conservar descuentos, algo que negó de forma categórica. “Puedo confirmar que no vence ningún beneficio de la SUBE”, afirmó.

Además, detalló cómo funciona el sistema de actualización. “Los procesos de actualización se hacen automáticamente cuando se consulta el saldo o se sube a un colectivo. La tarjeta se actualiza constantemente aunque el usuario no lo sepa”, indicó.

Embed - PABLO GIACHINO TJ

Origen del error y aclaración oficial

El secretario señaló que el origen de la confusión se localizó fuera de la provincia. “Se originaron en las oficinas de SUBE de otro lado, que no es Jujuy, la información errónea de que iban a perder los beneficios si no se actualizaban algunos datos”, explicó.

Según agregó, desde Nación ya trabajan para reforzar la comunicación oficial. “Desde Nación me confirmaron que se están ocupando de aclararlo y de reforzar la comunicación oficial de SUBE acerca de que no va a haber ninguna baja de beneficios ni modificación en el funcionamiento de la tarjeta”, afirmó.

Finalmente, reiteró que no se exige ninguna gestión presencial.