Impactante choque y vuelco en pleno centro de La Quiaca

El hecho ocurrió alrededor de las 21:45 sobre la avenida San Martín, frente al reconocido Hotel de Turismo de La Quiaca, generando preocupación entre vecinos y transeúntes que se encontraban en la zona.
El vehículo volcó tras el impacto
De acuerdo con la información recabada en el lugar, el siniestro involucró a una camioneta Ford EcoSport, cuyo conductor habría perdido el control tras colisionar contra un automóvil estacionado sobre la avenida.
Producto del impacto, la camioneta terminó volcando sobre la calzada, provocando daños materiales en los vehículos involucrados.
El conductor fue trasladado al hospital
Tras el incidente, el conductor del rodado fue asistido por personal de emergencias y trasladado por precaución al Hospital Jorge Uro para recibir atención médica y descartar lesiones de gravedad.
Hasta el momento no se reportaron otros heridos como consecuencia del hecho.
Intervinieron distintos organismos de emergencia
En el lugar trabajaron agentes de la Dirección de Tránsito, efectivos de la Policía de Jujuy, personal de Bomberos y una ambulancia del SAME 107 Jujuy.
Las actuaciones y la investigación correspondiente quedaron a cargo de la Seccional 17 de La Quiaca, que buscará establecer las circunstancias en las que se produjo el siniestro.