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15 de marzo de 2026 - 17:05
Jujuy.

Impactante choque y vuelco en pleno centro de La Quiaca

Una camioneta terminó volcada en pleno centro de La Quiaca tras chocar contra un auto que estaba estacionado. El conductor habría perdido el control.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Choque y vuelco en pleno centro de la ciudad de La Quiaca

Choque y vuelco en pleno centro de la ciudad de La Quiaca

Un incidente vial se registró durante la noche del sábado en el centro de la ciudad de La Quiaca, cuando una camioneta volcó luego de impactar contra un vehículo que se encontraba estacionado.

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El hecho ocurrió alrededor de las 21:45 sobre la avenida San Martín, frente al reconocido Hotel de Turismo de La Quiaca, generando preocupación entre vecinos y transeúntes que se encontraban en la zona.

Choque y vuelco en pleno centro de la ciudad de La Quiaca
Choque y vuelco en pleno centro de la ciudad de La Quiaca

Choque y vuelco en pleno centro de la ciudad de La Quiaca

El vehículo volcó tras el impacto

De acuerdo con la información recabada en el lugar, el siniestro involucró a una camioneta Ford EcoSport, cuyo conductor habría perdido el control tras colisionar contra un automóvil estacionado sobre la avenida.

Producto del impacto, la camioneta terminó volcando sobre la calzada, provocando daños materiales en los vehículos involucrados.

El conductor fue trasladado al hospital

Tras el incidente, el conductor del rodado fue asistido por personal de emergencias y trasladado por precaución al Hospital Jorge Uro para recibir atención médica y descartar lesiones de gravedad.

Hasta el momento no se reportaron otros heridos como consecuencia del hecho.

Intervinieron distintos organismos de emergencia

En el lugar trabajaron agentes de la Dirección de Tránsito, efectivos de la Policía de Jujuy, personal de Bomberos y una ambulancia del SAME 107 Jujuy.

Las actuaciones y la investigación correspondiente quedaron a cargo de la Seccional 17 de La Quiaca, que buscará establecer las circunstancias en las que se produjo el siniestro.

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