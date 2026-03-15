Primera Nacional: Gimnasia de Jujuy recibe a Colegiales

Gimnasia y Esgrima de Jujuy volverá a la competencia este domingo cuando reciba a Colegiales , luego del parate de una semana, con un objetivo claro: ganar en casa y sumar tres puntos que le permitan seguir en la pelea dentro de la Primera Nacional.

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Este domingo, 15 de marzo, a partir de las 17 horas, Gimnasia y Esgrima de Jujuy recibirá a Colegiales en el estadio “23 de Agosto” , en partido correspondiente a la fecha 5 de la Primera Nacional Zona “B”. El encuentro será dirigido por Fabrizio Llobet, quien estará acompañado por el asistente 1, Eduardo Lucero; el asistente 2, Alejandro Schneller; y el cuárto árbitro será Nelson Bejas.

El delantero de Gimnasia y Esgrima de Jujuy, Maximiliano Casa, aseguró que el equipo llega en buen momento al próximo compromiso y remarcó que el plantel aprovechó el receso para mejorar aspectos del juego.

Al referirse al rival de turno, el atacante señaló que se trata de un equipo que tiene una identidad marcada dentro de la cancha. “Sabe a lo que juega y eso lo vuelve un equipo duro”, expresó.

Los cambios en el recorrido del transporte público en San Salvador de Jujuy se darán a partir del 16 de diciembre. - 2026-03-14T191954.963

Sin embargo, el futbolista se mostró confiado en las posibilidades del conjunto jujeño. “Estamos tranquilos porque contamos con las herramientas necesarias para superarlo. Los observamos mucho y sabemos cómo y dónde lastimarlos”, afirmó. Casa también destacó la preparación realizada durante los días sin competencia. Según explicó, el plantel utilizó ese tiempo para recuperar energías y ajustar detalles de cara a lo que viene.

“Nos sentimos muy bien. Durante el parate despejamos la cabeza y aceleramos el ritmo de trabajo para llegar al partido de la mejor manera”, indicó. En esa línea, remarcó que el equipo continúa en proceso de evolución dentro del torneo. “Sabemos que será un año largo y nosotros venimos en crecimiento”, subrayó.

Por último, el delantero agradeció el acompañamiento de los simpatizantes del “Lobo” jujeño y expresó el deseo del plantel de poder devolver ese apoyo con un buen resultado.

“Estamos agradecidos con los hinchas y tenemos el deseo de darles una alegría, jugando bien y ganando”, concluyó.

Gimnasia de Jujuy con tiempo para trabajar

El defensor y capitán del equipo, Guillermo Cosaro, aseguró que el plantel se encuentra preparado para el compromiso. “Nos sentimos muy bien para este desafío y queremos hacer un buen partido”, señaló.

Al analizar al rival de turno, el zaguero remarcó que el conjunto bonaerense se caracteriza por su solidez defensiva. “Sabemos que se hace fuerte desde la defensa, por eso durante estos días trabajamos variantes para poder sorprender y superarlo”, explicó.

Los cambios en el recorrido del transporte público en San Salvador de Jujuy se darán a partir del 16 de diciembre. - 2026-03-14T164614.224 Primera Nacional: Gimnasia de Jujuy recibe a Colegiales

Durante la semana, el plantel aprovechó el receso para intensificar la preparación física y recuperar energías de cara al próximo encuentro. “Recargamos energías y trabajamos en el plano físico para volver de la mejor manera”, agregó Guillermo Cosaro.

El capitán también destacó el presente del equipo en el inicio del torneo. “Estamos teniendo buenos partidos y arrancamos el campeonato de buena manera. Este domingo queremos volver a imponer nuestra forma de juego y continuar en los primeros puestos de la zona”, afirmó.

Por último, el referente del “Lobo” se dirigió a los hinchas y pidió acompañamiento para el resto de la temporada. “Que sigamos juntos para llegar lejos como lo hicimos el año pasado”, concluyó.