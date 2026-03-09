lunes 09 de marzo de 2026

9 de marzo de 2026 - 07:40
Primera Nacional.

Cuándo juega Gimnasia de Jujuy vs Colegiales: confirmado día y horario

Después del paro de AFA, está confirmado cuándo jugará Gimnasia de Jujuy vs Colegiales por la Fecha 5 de la Primera Nacional.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Entrenamiento de Gimnasia de Jujuy

Entrenamiento de Gimnasia de Jujuy

gimnasia de jujuy 2026 - plantel

Fecha 5 de la Primera Nacional: cuándo juega Gimnasia de Jujuy y Colegiales

De acuerdo con el fixture del equipo dirigido por Hernán Pellerano, el encuentro correspondiente a la Fecha 5 entre Gimnasia de Jujuy y Colegiales se disputará el domingo 15 de marzo, desde las 17 horas, en el Estadio 23 de Agosto. Aún resta la confirmación de la terna arbitral.

Luego, el Lobo afrontará dos compromisos consecutivos como visitante: primero, el 21 de marzo ante Tristán Suárez, y posteriormente, por la Fecha 7, visitará el viernes 27 de marzo a Chaco For Ever en el marco del duelo interzonal estipulado en el torneo.

gimnasia de jujuy 2026

El fixture de Gimnasia de Jujuy en la primera ronda

Cabe destacar que la segunda parte, la condición de local y visitante se invierte. Como así también, la Fecha 4 se trasladará para el mes de junio:

  • Fecha 4: Güemes S.E. (V). - Reprogramado por el paro para junio.
  • Fecha 5: Colegiales (L).
  • Fecha 6: Tristán Suárez (V).
  • Fecha 7: Chaco For Ever (V) - Interzonal
  • Fecha 8: Patronato (L).
  • Fecha 9: Agropecuario (V).
  • Fecha 10: Almagro (L).
  • Fecha 11: Rafaela (V).
  • Fecha 12: Maipú (L).
  • Fecha 13: San Martín T. (V).
  • Fecha 14: Temperley (L).
  • Fecha 15: Gimnasia y Tiro (V).
  • Fecha 16: Nueva Chicago (L).
  • Fecha 17: Atlanta (V).
  • Fecha 18: San Martín de San Juan (L)
Gimnasia de Jujuy - Chacarita

El análisis de Hernán Pellerano durante el paro

Durante la Fecha 4 de la Primera Nacional reprogramada, Gimnasia y Esgrima de Jujuy y el resto de equipos de la categoría atravesaron un paréntesis de una semana, situación que Hernán Pellerano, director técnico del Lobo, consideró “una semana clave”, ya que permitirá “probar variantes en el sistema”, a fin de “sorprender a los rivales que nos estudian”.

“Los futbolistas saben que tienen a algún compañero acechando para estar de arranque y todos son importantes”, indicó y finalmente subrayó: “Será un año largo, por lo que necesitaremos a todos los jugadores”.

Hernán Pellerano - DT Gimnasia de Jujuy

