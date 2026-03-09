Cuándo juega Gimnasia de Jujuy vs Colegiales: confirmado día y horario

Fecha 5 de la Primera Nacional: cuándo juega Gimnasia de Jujuy y Colegiales
De acuerdo con el fixture del equipo dirigido por Hernán Pellerano, el encuentro correspondiente a la Fecha 5 entre Gimnasia de Jujuy y Colegiales se disputará el domingo 15 de marzo, desde las 17 horas, en el Estadio 23 de Agosto. Aún resta la confirmación de la terna arbitral.
Luego, el Lobo afrontará dos compromisos consecutivos como visitante: primero, el 21 de marzo ante Tristán Suárez, y posteriormente, por la Fecha 7, visitará el viernes 27 de marzo a Chaco For Ever en el marco del duelo interzonal estipulado en el torneo.
El fixture de Gimnasia de Jujuy en la primera ronda
Cabe destacar que la segunda parte, la condición de local y visitante se invierte. Como así también, la Fecha 4 se trasladará para el mes de junio:
Fecha 4: Güemes S.E. (V). - Reprogramado por el paro para junio.
Fecha 5: Colegiales (L).
Fecha 6: Tristán Suárez (V).
Fecha 7: Chaco For Ever (V) - Interzonal
Fecha 8: Patronato (L).
Fecha 9: Agropecuario (V).
Fecha 10: Almagro (L).
Fecha 11: Rafaela (V).
Fecha 12: Maipú (L).
Fecha 13: San Martín T. (V).
Fecha 14: Temperley (L).
Fecha 15: Gimnasia y Tiro (V).
Fecha 16: Nueva Chicago (L).
Fecha 17: Atlanta (V).
Fecha 18: San Martín de San Juan (L)
El análisis de Hernán Pellerano durante el paro
Durante la Fecha 4 de la Primera Nacional reprogramada, Gimnasia y Esgrima de Jujuy y el resto de equipos de la categoría atravesaron un paréntesis de una semana, situación que Hernán Pellerano, director técnico del Lobo, consideró “una semana clave”, ya que permitirá “probar variantes en el sistema”, a fin de “sorprender a los rivales que nos estudian”.
“Los futbolistas saben que tienen a algún compañero acechando para estar de arranque y todos son importantes”, indicó y finalmente subrayó: “Será un año largo, por lo que necesitaremos a todos los jugadores”.