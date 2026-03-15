Choque y fuga en el ingreso a Monterrico: buscan al conductor de un vehículo

El hecho se registró sobre la Ruta Provincial 45, a la altura de una de las entradas del Barrio Néstor Kirchner.
Asistencia de vecinos tras el impacto
De acuerdo con la información preliminar, luego del choque vecinos del sector acudieron rápidamente para asistir a los ocupantes de la motocicleta, mientras daban aviso a los servicios de emergencia.
Minutos después llegaron al lugar personal policial y sanitario, quienes brindaron atención a los involucrados y realizaron las primeras actuaciones correspondientes.
Búsqueda del conductor que escapó
Tras provocar la colisión, el conductor del automóvil abandonó el lugar sin prestar asistencia, por lo que se inició un operativo para intentar identificarlo.
Las autoridades trabajan en la recolección de información y testimonios que permitan determinar las circunstancias del hecho y dar con el responsable del siniestro.
Investigación en curso
Las actuaciones quedaron a cargo de las autoridades competentes, que buscan establecer la mecánica del choque y localizar al conductor del vehículo involucrado en este episodio ocurrido en el ingreso a la ciudad.