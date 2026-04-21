Robaron un local a plena luz del día en Monterrico y todo quedó grabado

Un nuevo hecho de inseguridad generó alarma en Monterrico, luego de que un robo en un comercio quedara registrado por las cámaras de seguridad del lugar. El episodio ocurrió a plena luz del día y tuvo como protagonista a un adulto mayor, que actuó acompañado por otro hombre.
El video del robo
Según se puede observar en las imágenes, el sospechoso, un adulto mayor, ingresó al local mientras su cómplice lo esperaba afuera a bordo de una motocicleta 110cc de color rojo. Toda la secuencia quedó filmada y ahora las imágenes comenzaron a circular entre vecinos y comerciantes de la zona.
El hecho provocó preocupación en Monterrico, donde comerciantes y residentes advirtieron sobre este tipo de maniobras delictivas en pleno horario diurno. La difusión del video apunta a alertar a la comunidad y ayudar a identificar a los responsables.
Además, vecinos señalaron que los mismos hombres también habrían sido vistos en la ciudad de El Carmen, lo que encendió aún más la inquietud en la zona. Por estas horas, las imágenes de las cámaras de seguridad son clave para intentar avanzar en la identificación de los sospechosos.
Insólito robo en Pampa Blanca
Un hecho de inseguridad se registró en la localidad de Pampa Blanca, donde delincuentes ingresaron a una barbería durante la madrugada y sustrajeron bebidas y una suma de dinero en efectivo. El episodio ocurrió el jueves 2 de abril y es investigado por las autoridades.
Qué se llevaron
Una vez dentro, los autores del robo sustrajeron diversas bebidas, entre ellas gaseosas, energizantes y cervezas que se encontraban en el lugar. Además, se llevaron aproximadamente 100 mil pesos que estaban guardados en un escritorio.
De acuerdo a lo denunciado, no se registraron otros faltantes vinculados a herramientas o elementos de trabajo propios de la barbería.
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