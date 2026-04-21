martes 21 de abril de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
21 de abril de 2026 - 10:57
Jujuy.

El Chañi: un hombre desbarrancó junto a su mula y hay un intenso operativo de rescate

El hecho ocurrió en Bajada de Despensa, El Chañi. Equipos de emergencia trabajan para rescatar al herido.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Imagen ilustrativa.

Imagen ilustrativa.

Lee además
Tragedia en Rodeíto: encontraron el cuerpo del pescador que cayó al río Lavayén
Jujuy.

Tragedia en Rodeíto: encontraron el cuerpo del pescador que cayó al río Lavayén
Aeropuerto de Jujuy.
Jujuy.

Paro de controladores aéreos este martes 21 de abril: cómo afecta en Jujuy

Según el parte oficial, una persona que estaba en la zona detectó la situación y permaneció en el lugar para resguardar la zona hasta la llegada de las autoridades. A partir de ese momento, personal policial tomó intervención y activó un operativo para asistir al damnificado.

La complejidad del terreno obligó a desplegar un equipo especializado que se trasladó hacia la zona para iniciar las tareas de búsqueda y rescate.

Rescate en Jujuy

Activación del operativo y primeras tareas

Tras recibir la alerta, las fuerzas de seguridad coordinaron el envío de una comitiva hacia el área donde ocurrió el accidente. La zona presenta características geográficas adversas, con pendientes y caminos de difícil acceso.

Durante la mañana del martes, efectivos de la División Rescate y Salvamento lograron localizar al hombre accidentado, lo que permitió avanzar hacia la siguiente etapa del operativo.

En el procedimiento intervienen también agentes del CEOP y personal de Defensa Civil, quienes trabajan de manera conjunta para garantizar la asistencia.

El Chañi, Jujuy.
El Chañi, Jujuy.

El Chañi, Jujuy.

Trabajo coordinado en terreno hostil

Una vez ubicado el damnificado, los rescatistas iniciaron las maniobras de extracción en un entorno que exige técnicas específicas. El terreno montañoso y las condiciones del lugar demandan un trabajo cuidadoso.

El operativo cuenta con planificación estratégica para asegurar el descenso del herido sin agravar su estado. Cada movimiento se ejecuta bajo estrictos protocolos de seguridad.

Las tareas continúan en un sector de difícil acceso, lo que extiende los tiempos del procedimiento y mantiene en alerta a los equipos.

El objetivo principal apunta a completar el rescate y trasladar al hombre hacia un punto seguro donde pueda recibir atención médica. Para ello, se evalúan las mejores alternativas de evacuación terrestre.

El operativo sigue en curso y depende de las condiciones del terreno para avanzar en cada etapa. Las autoridades mantienen el despliegue activo en la zona.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Tragedia en Rodeíto: encontraron el cuerpo del pescador que cayó al río Lavayén

Paro de controladores aéreos este martes 21 de abril: cómo afecta en Jujuy

La Iglesia de Jujuy convoca a rezar y recordar el legado del papa Francisco

Suspendieron las clases en la primaria de la escuela Normal

La Quiaca: le hicieron creer que su hermano estaba detenido y la estafaron con 500 mil pesos

Lo que se lee ahora
un colectivo perdio una rueda en pleno centro y termino chocando contra un auto video
Jujuy.

Un colectivo perdió una rueda en pleno centro y terminó chocando contra un auto

Por  Maria Eugenia Burgos

Las más leídas

Vecinos denuncian olor nauseabundo en Juan Galán
Jujuy.

Vecinos denuncian olor nauseabundo en Juan Galán

Amenazas de tiroteo en escuelas de Jujuy: regulan el uso de celulares, qué cambia desde el lunes video
Educación.

Amenazas de tiroteo en escuelas de Jujuy: regulan el uso de celulares, qué cambia desde el lunes

Un colectivo perdió una rueda en pleno centro y terminó chocando contra un auto video
Jujuy.

Un colectivo perdió una rueda en pleno centro y terminó chocando contra un auto

Una camioneta quedó cruzada en Puente San Martín sentido al centro
Jujuy.

Perdió el control y chocó contra el puente San Martín

Accidente en Coranzulí. video
Policiales.

Cortaron la ruta 9 por un choque entre un colectivo y un camión en Coranzulí

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel