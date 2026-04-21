El Chañi: un hombre desbarrancó junto a su mula y hay un intenso operativo de rescate

Un operativo de rescate se desarrolla en el paraje Bajada de Despensa, en la zona del Chañi, en la provincia de Jujuy , tras el desbarrancamiento de un hombre que viajaba junto a su mula. El incidente se registró el lunes 20 de abril alrededor de las 18:15 y movilizó a distintas áreas de emergencia.

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Según el parte oficial, una persona que estaba en la zona detectó la situación y permaneció en el lugar para resguardar la zona hasta la llegada de las autoridades. A partir de ese momento, personal policial tomó intervención y activó un operativo para asistir al damnificado.

La complejidad del terreno obligó a desplegar un equipo especializado que se trasladó hacia la zona para iniciar las tareas de búsqueda y rescate.

Rescate en Jujuy

Activación del operativo y primeras tareas

Tras recibir la alerta, las fuerzas de seguridad coordinaron el envío de una comitiva hacia el área donde ocurrió el accidente. La zona presenta características geográficas adversas, con pendientes y caminos de difícil acceso.

Durante la mañana del martes, efectivos de la División Rescate y Salvamento lograron localizar al hombre accidentado, lo que permitió avanzar hacia la siguiente etapa del operativo.

En el procedimiento intervienen también agentes del CEOP y personal de Defensa Civil, quienes trabajan de manera conjunta para garantizar la asistencia.

El Chañi, Jujuy. El Chañi, Jujuy.

Trabajo coordinado en terreno hostil

Una vez ubicado el damnificado, los rescatistas iniciaron las maniobras de extracción en un entorno que exige técnicas específicas. El terreno montañoso y las condiciones del lugar demandan un trabajo cuidadoso.

El operativo cuenta con planificación estratégica para asegurar el descenso del herido sin agravar su estado. Cada movimiento se ejecuta bajo estrictos protocolos de seguridad.

Las tareas continúan en un sector de difícil acceso, lo que extiende los tiempos del procedimiento y mantiene en alerta a los equipos.

El objetivo principal apunta a completar el rescate y trasladar al hombre hacia un punto seguro donde pueda recibir atención médica. Para ello, se evalúan las mejores alternativas de evacuación terrestre.

El operativo sigue en curso y depende de las condiciones del terreno para avanzar en cada etapa. Las autoridades mantienen el despliegue activo en la zona.