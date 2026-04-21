La Iglesia de Jujuy convoca a rezar y recordar el legado del papa Francisco

A un año de la muerte de Papa Francisco , la Iglesia católica en Jujuy impulsó una jornada de oración y reflexión para recordar su figura. El obispo César Daniel Fernández destacó el impacto del pontífice en la vida religiosa y social, y llamó a mantener vigente su mensaje en la comunidad.

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En ese marco, el referente eclesiástico remarcó el valor del testimonio del Papa y su influencia en la Iglesia a nivel mundial. Las actividades se desarrollan en distintas parroquias, donde se incluye su figura en las celebraciones litúrgicas.

La conmemoración se enmarca en un contexto de continuidad dentro del Vaticano, con la conducción actual del Papa León XIV , quien mantiene líneas pastorales en sintonía con su antecesor.

Embed - EL OBISPO DE JUJUY RECORDÓ AL PAPA FRANCISCO

El recuerdo de un pontificado

Durante su mensaje, Fernández puso el foco en el legado espiritual y humano que dejó el Papa argentino. “La Iglesia argentina y universal recuerda el primer aniversario de la partida del papa Francisco, que tanto bien nos ha hecho con su testimonio de vida, su orientación y su cuidado de la casa común”, expresó.

El obispo también vinculó ese mensaje con la idea de fraternidad que el pontífice promovió durante su papado. “Es un llamado a vivir como hermanos, como él tanto predicó inspirado en San Francisco de Asís ”, sostuvo.

En esa línea, subrayó la necesidad de trasladar ese mensaje a la vida cotidiana de la comunidad, en un contexto donde la Iglesia busca reforzar su presencia en temas sociales.

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Oración y memoria en las celebraciones

La Iglesia local organizó distintas instancias de oración en recuerdo del Papa. Según indicó Fernández, las misas incluirán intenciones especiales en su memoria.

“Nuestro deber de gratitud es recordarlo con afecto y rezar para que el Señor premie sus buenas obras”, afirmó el obispo, al tiempo que pidió tomar su ejemplo como guía.

Las celebraciones se replican en parroquias y espacios religiosos de la provincia, donde se convoca a los fieles a participar de manera activa.

Un legado que continúa vigente

El obispo de Jujuy también remarcó que, más allá de su ausencia física, la figura del Papa Francisco mantiene vigencia dentro de la Iglesia. “Él no está en medio nuestro, pero su legado, su palabra y sus preocupaciones deben seguir vivas, marcándonos el camino”, señaló.

En ese sentido, hizo referencia a la continuidad del mensaje en la actual conducción del Vaticano. “Ese camino hoy lo sostiene quien tomó la posta”, agregó en alusión al nuevo pontífice.