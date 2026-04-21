A un año de la muerte del papa Francisco, el primer pontífice americano

A un año de la muerte del papa Francisco.

Este 21 de abril se cumple un año de la muerte del papa Francisco , el pontífice argentino que hizo historia al convertirse en el primer Papa latinoamericano y en el primer líder de la Iglesia católica nacido fuera de Europa en más de un milenio.

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Jorge Mario Bergoglio falleció el 21 de abril de 2025 a los 88 años , en la residencia de la Casa Santa Marta, en el Vaticano. Su muerte generó una conmoción mundial y abrió una etapa de homenajes, reconocimientos y balances sobre un papado que dejó una huella fuerte dentro y fuera del mundo católico.

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Un papado que marcó un cambio de época

Francisco fue elegido Papa el 13 de marzo de 2013 y desde el inicio imprimió un estilo propio, más austero y cercano, con fuerte énfasis en los sectores más vulnerables, los migrantes y la necesidad de una Iglesia con mayor apertura.

Su figura también quedó asociada a intentos de reforma dentro del Vaticano y a un discurso crítico frente a una economía centrada solo en el lucro. A lo largo de sus 12 años de pontificado, su liderazgo generó adhesiones muy fuertes, pero también tensiones dentro de la propia Iglesia.

Aun así, su impronta quedó instalada como una de las más influyentes del tiempo reciente. Reuters destacó que su papado estuvo atravesado por intentos de modernización y por debates internos que marcaron a la Iglesia contemporánea.

El papa Francisco falleció el pasado 21 de abril de 2025. A un año del papa Francisco

El recuerdo a un año de su muerte

A un año de su muerte, su figura sigue presente en actos, homenajes y celebraciones populares. En Buenos Aires, por ejemplo, se realizó un homenaje público encabezado por el sacerdote portugués Guilherme Peixoto, en un evento que recordó al Papa argentino a un año de su partida.

El legado del papa Francisco

Fue el primer papa en escribir sobre ecología en Laudato Sí.

Buscó reformar la curia en una lucha que le granjeó poderosos enemigos internos.

Puso la transparencia en el foco de su gobierno. Ni bien asumió, ordenó una auditoría internacional e impulsó herramientas para alejar cualquier práctica sospechosa en las arcas del Vaticano.

Combatió los abusos de sacerdotes en la Iglesia. Generó instancias e instrumentos para evitar estos hechos y sancionar a sus responsables.

Moldeó una Iglesia más austera y dio el ejemplo. Vivió en un departamento sencillo, de 70 metros cuadrados. Nunca se tomó vacaciones y solo fue una vez a Castel Gandolfo, la residencia de verano de los papas.

Logró una mayor universalización de la Iglesia. Cambió el colegio de cardenales. La mayoría de sus miembros eran europeos, en especial italianos. Hoy casi la mitad son de países no europeos, muchos de ellos de África y Asia.

Abrió la Iglesia al diálogo interno. Recibió a todos los fieles, sin excepciones. Así, rescató a las periferias más postergadas y alejadas.

Le tendió la mano a los divorciados y habló de manera abierta sobre la homosexualidad.

Privilegió el rol de la mujer, más allá de las limitaciones que aún persisten. Cuando asumió, trabajaban 846 mujeres en el Vaticano. A la fecha de su fallecimiento, eran 1165. Dejó una vicegobernadora del Vaticano y una directora de los Museos Vaticanos.