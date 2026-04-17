A un año de la muerte del papa Francisco, su amiga Liliana Sanucci recordó su legado y una anécdota íntima

A días de c umplirse un año de la muerte del papa Francisco, Canal 4 y TodoJujuy dialogaron con Liliana Sanucci, presidenta de la Fundación Papa Francisco y amiga de Jorge Bergoglio , quien recordó su vínculo personal con el pontífice argentino y destacó el legado que dejó para el país y para el mundo.

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Sanucci lo definió como “uno de esos grandes hombres que representa un faro” y aseguró que fue “un gran ejemplo a seguir” y “un orgullo nacional y latinoamericano”. En ese marco, sostuvo que Francisco “representa todas las cosas buenas de nuestro país”.

Embed - Liliana Sanucci: "Francisco fue el mejor Papa que tuvo el mundo"

Liliana Sanucci explicó que conoció a Jorge Bergoglio antes de que fuera elegido Papa. Según relató, el vínculo nació en Buenos Aires, tanto en la Catedral como en distintas misas en las que él participaba.

En una de esas experiencias quedó una anécdota que, según contó, resume la sencillez con la que vivía. Recordó que una noche, después de una misa cerca de su casa, le ofreció llevarlo al centro. Pero Bergoglio rechazó el ofrecimiento con naturalidad.

“Padre, lo llevo hasta el centro”, le dijo. Y él respondió:

“No, nena, yo me tomo acá el 90, me bajo en Chacarita y me como la pizza que más me gusta”. “No, nena, yo me tomo acá el 90, me bajo en Chacarita y me como la pizza que más me gusta”.

Para Sanucci, ese recuerdo refleja de manera muy clara la humildad con la que se manejaba Jorge Bergoglio incluso antes de llegar al Vaticano.

Papa Francisco - feretro.jfif A un año de la muerte del papa Francisco Liliana Sanucci, amiga de Jorge Bergoglio: “Francisco representa todas las cosas buenas de nuestro país”

Por qué la fundación lleva el nombre de papa Francisco

La Fundación Papa Francisco nació a partir de un pedido del padre Luis Farinello, quien tenía una relación de afecto y respeto con Jorge Bergoglio. Sanucci contó en distintas entrevistas que el proyecto se armó hace alrededor de diez años y que incluso fue presentado en Roma, donde Francisco alentó a sus impulsores a seguir adelante.

De acuerdo con la propia entidad, la organización trabaja sobre los ejes de tierra, techo y trabajo, tres banderas muy asociadas al mensaje social del papa Francisco. También desarrolla tareas asistenciales, educativas, deportivas y ambientales.

Sanucci preside actualmente la fundación, que según distintas presentaciones institucionales tiene delegaciones en gran parte del país y asistencia social en numerosos territorios.

El homenaje a un año de su fallecimiento

En la entrevista con Canal 4 y TodoJujuy, Sanucci adelantó que, al cumplirse un año del fallecimiento del pontífice, desde la fundación participarán de homenajes y celebraciones religiosas. Mencionó especialmente la Basílica de Luján y la Basílica de San José de Flores, ligada a la historia personal de Bergoglio en su barrio.

Al recordarlo, insistió en que su figura excede lo religioso y se vuelve una referencia ética y humana. En esa línea, remarcó que Francisco dejó un mensaje de amor, paz, perdón y cercanía con quienes menos tienen, una idea que también expresó públicamente en otras entrevistas tras la muerte del pontífice.