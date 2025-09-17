miércoles 17 de septiembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
17 de septiembre de 2025 - 11:55
Roma.

El Vaticano volverá a ser el lugar de la misa tradicional tras ser prohibida por el papa Francisco

El cardenal estadounidense Raymond Leo Burke oficiará la histórica misa en latín en el altar de la Cátedra dentro de la basílica de San Pedro, en el Vaticano.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
El Vaticano volverá a celebrar una misa tradicional en latín.

El Vaticano volverá a celebrar una misa tradicional en latín.

Tras años de estar suspendida por disposición de Francisco, el Vaticano retomará la realización de la misa tradicional en latín. Este regreso representa uno de los ajustes más relevantes desde el inicio del pontificado del papa León XIV. En esta ocasión, la ceremonia estará a cargo del cardenal estadounidense Raymond Leo Burke.

Lee además
César Fernándezavanzó en el Vaticano con la beatificación de Tarcisio Rubín
Gestiones.

El obispo César Fernández avanzó en el Vaticano con la beatificación de Tarcisio Rubín
Monseñor César Fernández al Vaticanon (Archivo)
Designado.

Monseñor César Fernández al Vaticano: "Rescatan lo que pude hacer en estos años"

El evento se llevará a cabo en el altar de la Cátedra de la basílica de San Pedro. La celebración, conocida también como misa tridentina, misa en latín o Forma Extraordinaria del Rito Romano, había dejado de realizarse desde 2021. En aquel momento, Francisco implementó una de las medidas más controvertidas de su papado al limitar la participación de los fieles en la forma de culto más antigua y tradicional de la Iglesia.

La misa tradicional vuelve al Vaticano después de ser prohibida por el papa Francisco.

Regreso de la misa tridentina tras años de suspensión

Su predecesor, Benedicto XVI, había autorizado en 2007 la realización de esta forma de liturgia, brindando a las comunidades católicas la posibilidad de mantener viva la tradición que se practicó durante siglos en la Iglesia. La característica distintiva de esta misa radica en que se celebra en latín y el sacerdote oficia de frente al altar, con la espalda hacia los fieles, siguiendo el rito denominado “ad orientem”, es decir, orientado hacia el este.

Durante su pontificado, Francisco se mostró en contra de esta modalidad mediante la implementación del motu proprio Traditionis Custodes, que regulaba el uso de la liturgia romana pre-reforma, y no concedió autorización para que la misa se realizara dentro de la basílica de San Pedro.

El interior de la Basílica de San Pedro, en Roma.

La medida adoptada por el pontífice argentino no solo imponía limitaciones a la misa tradicional, sino que también repercutía directamente sobre la Peregrinación ad Petri Sedem —una cita anual que, desde 2012, reúne a fieles, sacerdotes y miembros de órdenes religiosas de distintas partes del mundo.

Con la llegada del Papa León XIV, se reestableció la autorización para llevar a cabo esta celebración, según informó el presidente del Coetus Internationalis Summorum Pontificum, entidad encargada de organizar la peregrinación.

Cómo será la misa tradicional en la basílica de San Pedro

El sábado 25 de octubre, el cardenal estadounidense Raymond Leo Burke volverá a oficiar la tradicional liturgia en latín en el altar de la Cátedra de la basílica de San Pedro.

El cardenal estadounidense Raymond Leo Burke.

Esta ceremonia tendrá lugar en el marco de la 14.ª edición de la peregrinación Ad Petri Sedem, organizada por la asociación Popolo Summorum Pontificum, que se desarrollará en Roma del 24 al 26 de octubre.

La peregrinación dará inicio el 24 de octubre con las Vísperas Pontificias en la basílica de San Lorenzo in Lucina, bajo la presidencia del cardenal Matteo Maria Zuppi, reconocido por sus posturas progresistas y su cercanía con el papa Francisco.

papa leon XIV.jpg

Al día siguiente, 25 de octubre, la procesión se desplazará al mediodía desde la basílica de los Santos Celso y Giuliano hasta la basílica de San Pedro, donde se oficiará la Eucaristía.

Este evento representa un momento de gran relevancia para la Iglesia Católica y sus fieles, ya que la misa tradicional en latín podrá ser celebrada de manera libre por todos los sacerdotes que deseen participar.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

El obispo César Fernández avanzó en el Vaticano con la beatificación de Tarcisio Rubín

Monseñor César Fernández al Vaticano: "Rescatan lo que pude hacer en estos años"

Drones forman el rostro del Papa Francisco en el Vaticano

Las momias más antiguas no son egipcias: ¿cuál es el nuevo descubrimiento?

Un acróbata se hizo viral tras levantar con sus dientes a tres personas: el video

Lo que se lee ahora
Momia de la cultura Chinchorro hallada en 2019, con máscara de arcilla y peluca (Foto: Mark Johanson/CNN)
Hallazgo histórico.

Las momias más antiguas no son egipcias: ¿cuál es el nuevo descubrimiento?

Por  Maria Eugenia Burgos

Las más leídas

Este miércoles sigue el traslado de carrozas hacia Ciudad Cultural: piden precaución en rutas
EN VIVO.

Este miércoles sigue el traslado de carrozas hacia Ciudad Cultural: piden precaución en rutas

marcha universitaria video
Reclamo.

Universitarios y médicos marcharán en Jujuy en defensa de la universidad pública y la salud

El Libertadorsecuestraron una tonelada de hojas de coca y 55 mil paquetes de cigarrillosilegales
Contrabando.

El Libertador secuestraron una tonelada de hojas de coca y 55 mil paquetes de cigarrillos ilegales

Sin clases en Jujuy este miércoles
Educación.

Miércoles sin clases en Jujuy por el Día del Profesor: para qué niveles

Hoy se celebra el Día del Profesor.
Efemérides.

Hoy es el Día del Profesor: las mejores 25 frases para enviar por WhatsApp

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel