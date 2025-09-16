martes 16 de septiembre de 2025

16 de septiembre de 2025 - 18:31
Redes sociales.

Un acróbata se hizo viral tras levantar con sus dientes a tres personas: el video

Michael Radiff se convirtió en referente mundial al levantar 185,80 kg colgado boca abajo en Taiwán, récord certificado por Guinness World Records.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Un acróbata se hizo viral tras levantar con sus dientes a tres personas: el video.

Un acróbata se hizo viral tras levantar con sus dientes a tres personas: el video.

El acróbata estadounidense Michael Radiff dejó atónitos a los espectadores en el distrito de Songshan, Taipéi, Taiwán, al conseguir un récord mundial certificado por Guinness World Records: logró levantar con la boca a tres personas, acumulando un peso total de 185,80 kg, mientras permanecía colgado boca abajo.

Redes sociales.

Virales.

La hazaña consistió en que Radiff, suspendido a gran altura invertido, sujetó con sus dientes un protector bucal diseñado especialmente, al cual se fijaron correas y una barra de metal. Durante la maniobra, tres artistas —dos mujeres y un hombre— se incorporaron al conjunto, y el intérprete mantuvo todo el peso únicamente con la fuerza de su mandíbula.

El increíble truco de un artista de circo que levantó a tres personas con sus dientes.

Los números que debía superar el acróbata para batir el récord

Según lo establecido por Guinness World Records, para que este tipo de hazaña sea válida, el peso debe elevarse al menos 15 centímetros y mantenerse un mínimo de 10 segundos, sin recurrir a las manos.

Radiff, reconocido por su experiencia en espectáculos de fuerza, dedicó años de entrenamiento a perfeccionar su capacidad para este tipo de retos. Su preparación incluyó ejercicios específicos para fortalecer la mandíbula, estabilizar el cuello y desarrollar la musculatura central mediante posturas invertidas.

Gracias a esta rigurosa disciplina, pudo realizar la maniobra sin emplear las manos, apoyándose únicamente en la fuerza de su mordida y el control físico adquirido a lo largo de su trayectoria.

La hazaña fue reconocida oficialmente por Guinness World Records tras cumplir estrictos requisitos de elevación y tiempo.

Para poner en perspectiva la magnitud de su hazaña, el peso que Radiff sostuvo con su mandíbula supera al de un reno macho adulto o de un gorila, especies que usualmente rondan los 181 kg. Esta referencia, resaltada por Guinness World Records, enfatiza el nivel de exigencia física que enfrentó el artista estadounidense y la singularidad de su récord.

El registro anterior estaba en manos de Loretta Antal, de Hungría, quien en enero de 2024 levantó 130 kg durante una exhibición en el programa Lo Show Dei Record, en Milán, Italia. Con su nueva marca, Radiff incrementó el récord previo en más de 55 kg, estableciendo un nuevo estándar para futuras pruebas en esta disciplina, según lo documenta Guinness World Records.

Embed

Este tipo de proezas se inscriben dentro de una larga trayectoria de récords poco comunes de fuerza avalados por la organización. Entre los más sorprendentes se destacan:

  • Levantar 80 kg únicamente con los dedos de los pies, logrado por Marcello Ferri en Italia en septiembre de 2024.
  • Sostener 13 kg usando únicamente la lengua, efectuado por Thomas Blackthorne en el Reino Unido en 2022.
  • Elevar 3,51 kg con el párpado, alcanzado por Satyajit Hota en India en 2013.
  • Desde 2013, Antanas Kontrimas, de Lituania, conserva el récord de levantar 63,80 kg utilizando solo la barba.
Marcello Ferri.

Con esta hazaña, Radiff se incorpora a un reducido grupo de intérpretes capaces de elevar el peso del cuerpo humano hasta extremos impensados, evidenciando que la potencia física puede expresarse de maneras tan asombrosas como poco tradicionales.

Luto.

Tristeza.

Presupuesto.

Todo listo.

Atención.

Atención.

País.

Primera Nacional.

Río Blanco.

Iglesia.

Devoción.

