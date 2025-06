Hizo 7 saltos mortales envuelto en llamas y batió un récord Guinness: el impactante video

La proeza no solo demandó destreza física , sino también una cuidadosa planificación para reducir al máximo cualquier peligro. Según la información proporcionada por Guinness World Records , Luney se cubrió con múltiples capas de prendas protectoras , que incluían una camiseta, pantalones grises y una capucha ignífuga . El componente esencial de su vestimenta fue un gel especial para enfriar , con el cual impregnó la ropa interior después de conservarla en un congelador durante un día entero.

El desafío extremo de Ryan Luney incluyó saltos bajo fuego, supervisión profesional y un equipo de seguridad.

Con todo listo, el encargado del evento encendió su ropa usando un soplete. A partir de ese instante, Luney se enfocó en realizar la mayor cantidad posible de saltos mortales hacia atrás antes de que se agotara el tiempo.

Riesgo extremo y control físico

Ejecutar maniobras acrobáticas envuelto en fuego implica enfrentar condiciones físicas y ambientales extremas. Según relató Luney a Guinness World Records, su principal foco durante la hazaña fue mantener un movimiento constante para poder respirar sin dificultades y evitar quemaduras causadas por la acumulación del calor.

“Estoy en llamas y necesito moverme rápido. El oxígeno se está quemando a mi alrededor, así que si no sigo moviéndome podría resultarme muy difícil respirar y el calor sería abrumador”, explicó. Conforme avanzaba el reto, algunas partes de su camiseta comenzaron a deshacerse, desprendiéndose trozos de tela que caían al suelo. Luego de completar el séptimo salto, el equipo de asistencia actuó con rapidez para apagar las llamas restantes. A pesar del peligro, Luney afirmó: “Por suerte, no tuve ninguna herida importante”.

Moverse rápido fue esencial para respirar y evitar quemaduras, aseguró Ryan Luney tras batir su récord Guinness.

Motivación personal y espíritu competitivo

Más allá del éxito físico alcanzado, este desafío reavivó la pasión de Luney por las marcas extremas. “Hay tantas marcas relacionadas con quemaduras en todo el cuerpo que jamás imaginé tener la oportunidad de intentar alguna. Ahora que logré este récord, siento que el deseo de seguir probando vuelve a despertarse dentro de mí”, comentó el acróbata al medio encargado del récord.

Además, mostró una postura receptiva ante la idea de que alguien pueda superar su marca: “No me molestaría si alguien lo rompe. De hecho, realmente me gustaría que alguien lo intentara. El sentido de los récords es que están hechos para ser superados y eso demuestra que estamos listos para ir más allá de los límites”, aseguró.

Récords adicionales: fuego, acrobacia y precisión

Además de su más reciente récord, Luney cuenta con múltiples reconocimientos Guinness vinculados a acrobacias extremas. Según la información proporcionada por Guinness World Records, estas son algunas de sus conquistas más notables:

Mayor número de saltos mortales con giro completo (corkscrew) mientras escupe fuego en un minuto : 11

: 11 Mayor número de saltos laterales mientras escupe fuego en un minuto : 12

: 12 Salto mortal hacia atrás de pie más bajo : 26,5 centímetros

: 26,5 centímetros Mayor número de saltos mortales hacia atrás mientras escupe fuego en un minuto : 17

: 17 Salto de vault inverso (parkour) más largo: 4,06 metros (14 pies y 3,8 pulgadas)

Estos logros evidencian la diversidad de habilidades, el rigor y el coraje del acróbata originario del Reino Unido, quien se compromete a superar barreras corporales en ambientes desafiantes.