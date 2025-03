Tardaban en atenderlo en un bar y su idea para llamar la atención fue furor en TikTok

“Hola, mira que estamos en la terraza, por si puedes salir a pedirnos nota” , se le escucha decir al inicio del video. Esta acción, aunque simple, resultó ser efectiva y cómica, capturando la atención no solo de la camarera , sino también de miles de usuarios en línea.

No lo atendían en la terraza de un bar y su ocurrencia para llamar la atención fue furor en redes.

Al principio, la camarera , desconcertada por la llamada, quiso saber más sobre lo que ocurría. Entre risas , el usuario reiteró su petición: “Que estamos en la terraza, por si puedes salir, o te lo digo desde aquí y me lo traes ya”. Este intercambio no solo solucionó su falta de atención, sino que también generó una situación divertida que conectó con los espectadores .

No lo atienden en la terraza de un bar y llama la atención de una forma ingeniosa.

El clip pasó las 376.000 reproducciones y tuvo más de 40.000 "me gusta", lo que resalta la efectividad de su astuta estrategia. En general, la respuesta del público fue sumamente favorable, con numerosos usuarios elogiando la inventiva del tiktoker.

“Soy camarera desde hace muchos años y yo saldría descojonandome”, “Al final está muy bien tomarse con humor estas situaciones si no te apetece entrar dentro” y “Es buenísimo, no se me había ocurrido”, son algunos de los mensajes en la publicación.

Embed @soyladramas las ideas que se me ocurren de persona vaga sonido original - soyladramas

Este tipo de publicaciones demuestra cómo las plataformas sociales pueden servir como un medio para compartir vivencias diarias de forma divertida y con la que muchos se sienten identificados.