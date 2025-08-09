Un atleta chino levantó 144 kg con un solo dedo y es récord mundial

El atleta chino Liu Weiqiang, especializado en pruebas de fuerza , logró un nuevo récord mundial al levantar 144,72 kilos utilizando únicamente un dedo . Este logro, certificado oficialmente por el Libro Guinness de los Récords y divulgado por Men’s Health , lo posiciona entre los máximos exponentes mundiales en su disciplina.

Además de la impresionante cantidad de peso levantada, Liu superó en más de 6 kilos el récord anterior, que pertenecía a Egmond Molina . Con 29 años , este deportista ha consolidado su prestigio en el ámbito del levantamiento extremo . El Guinness resaltó la complejidad y exigencia de la hazaña, destacando la enorme dificultad que implicó para el competidor chino.

Para llevar a cabo el levantamiento, Weiqiang empleó un mosquetón sujeto a un poste capaz de sostener seis discos: cuatro de 25 kilos y dos de 20 kilos . Con su dedo medio izquierdo envuelto alrededor del mosquetón, adoptó la postura típica del peso muerto y levantó la carga desde el suelo, esforzándose por mantener la estabilidad hasta bloquear el peso y controlarlo antes de bajarlo nuevamente.

El Libro Guinness de los Récords indicó que la maniobra completa duró aproximadamente 10 segundos , un lapso que refleja tanto la demanda física como la concentración que el atleta necesitó para finalizar con éxito el desafío.

El récord de Liu Weiqiang le otorgó reconocimiento global y reafirmó su bienestar personal a través del fitness extremo.

No es el primer récord para el atleta

La carrera de Liu Weiqiang en el universo de los récords Guinness es impresionante. Durante 2023, este atleta chino de fuerza acumuló ocho títulos oficiales en diversas pruebas de potencia. Entre sus hazañas más sobresalientes están la dominada con el mayor peso (109,2 kilos), el fondo con la carga más pesada (154,2 kilos) y el muscle-up en anillas con peso extra, donde logró levantar 44,2 kilos adicionales en una sola repetición.

Estos récords reflejan la gran adaptabilidad y el alto nivel de exigencia que definen la trayectoria de Weiqiang, quien ha demostrado una habilidad extraordinaria para superar desafíos poco comunes dentro del mundo del fitness.

En una entrevista con Men’s Health, Weiqiang comentó que su entrada al mundo de los récords no fue algo planeado. “Simplemente, quería compartir mi proceso de entrenamiento en redes sociales”, recordó el atleta, señalando que al principio tenía pocas herramientas en línea y poco apoyo de otros entusiastas. Esa intención inicial de compartir su evolución terminó convirtiéndose en una cadena de éxitos que lo posicionaron como un referente en el levantamiento de fuerza extrema.

Además, Weiqiang admitió que, al empezar a trabajar, su dedicación al entrenamiento disminuyó y llegó a sentirse algo descuidado. Sin embargo, alcanzar estos récords le devolvió la alegría y la satisfacción personal en su práctica deportiva, tal como contó a Men’s Health.

Weiqiang y un récord que será difícil de superar

La magnitud del logro de Weiqiang cobra aún más importancia al ponerlo en perspectiva con otros íconos del mundo strongman. Mientras que deportistas como Hafthor ‘Thor’ Bjornsson se han hecho famosos por levantar 505 kilos en peso muerto tradicional, la técnica escogida por el joven chino —levantar con un solo dedo— implica un reto físico y técnico de una complejidad completamente diferente, accesible solo para quienes poseen una preparación y resistencia extraordinarias.

Después de acumular varios récords que ampliaron los límites del fitness, Liu Weiqiang ha encontrado en el deporte una fuente de equilibrio y bienestar personal. Además, este impresionante récord lo ha catapultado a un alto nivel de reconocimiento internacional, gracias a su fuerza casi sobrehumana.