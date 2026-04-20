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20 de abril de 2026 - 07:01
Acontecimientos.

Jujuy conmemora el primer aniversario de la muerte del Papa Francisco

La Iglesia realizará en Jujuy celebraciones litúrgicas y espacios de reflexión para recordar el legado social, espiritual y político del Papa Francisco.

El papa Francisco falleció el pasado 21 de abril de 2025.
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En la capital jujeña, la Catedral Basílica del Santísimo Salvador será uno de los epicentros de las celebraciones, donde se llevarán a cabo misas especiales en memoria del Sumo Pontífice. A su vez, distintas parroquias de la provincia replicarán estas ceremonias, convocando a fieles a participar de jornadas de oración y reflexión.

El papa dejó instrucciones de cómo tenía que ser su entierro en su testamento.
Se recordar&aacute; el primer aniversario del fallecimiento del Papa Francisco.

Se recordará el primer aniversario del fallecimiento del Papa Francisco.

Profundizar el mensaje

Desde la Diócesis de Jujuy indicaron que el objetivo no solo es recordar la figura de Francisco, sino también profundizar su mensaje centrado en la justicia social, el compromiso con los más vulnerables y el cuidado del ambiente.

Las actividades no se limitarán al plano litúrgico. En distintos puntos de la provincia se prevén espacios de encuentro comunitario donde se abordará el legado del Papa argentino desde una perspectiva social y pastoral, retomando conceptos clave de su pontificado como la “Iglesia en salida” y la necesidad de construir una sociedad más equitativa.

En paralelo, el aniversario tendrá su acto central a nivel nacional en la Basílica de Luján, donde se realizará una misa conmemorativa que reunirá a referentes religiosos, sociales y políticos. Este evento funcionará como referencia para las distintas diócesis del país, incluida Jujuy, que adaptan las celebraciones a su realidad local.

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Con distintas actividades, se recordar&aacute; al Papa Francisco

Con distintas actividades, se recordará al Papa Francisco

Expectativa por esta fecha

Sobre este tema, el Obispo de nuestra provincia, César Fernández, dijo que “se espera esta fecha con mucha expectativa. Ya estoy viajando a Buenos Aires, tenemos reunión los obispos esta semana y un homenaje a Francisco de todo el Episcopado en la Basílica de Luján el martes”, señaló.

A un año de su fallecimiento, la figura de Francisco sigue generando un fuerte impacto en la vida pública y religiosa. En Jujuy, su recuerdo se expresa no solo en las ceremonias religiosas, sino también en el debate social y en el reconocimiento de su papel como una de las voces más influyentes de la Argentina en el escenario global.

De esta manera, la provincia se suma a un homenaje que trasciende lo religioso y que invita a mantener vigente un mensaje que marcó una época: una Iglesia más cercana, comprometida y en diálogo permanente con la realidad social.

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