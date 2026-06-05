Lanzaron la venta de entradas para Noelia Pace en Jujuy: precios y cómo comprarlas

La venta de entradas para la presentación de Noelia Pace en Jujuy ya está disponible de cara a la función que se realizará el 25 de julio en el Centro Cultural Martín Fierro. La reconocida médium llegará a la provincia con “Mediumniadad”, una experiencia que propone un encuentro de conexión, sanación y reflexión sobre la vida, la muerte y la energía.
Noelia Pace llega a Jujuy
La función será el 25 de julio, desde las 21 horas, en el Centro Cultural Martín Fierro.
Las entradas pueden adquirirse a través de Norteticket.com, en el siguiente link: https://norteticket.com/NOELIA-PACE-EN-JUJUY-2026/
Precios de las entradas
Los valores de las entradas, sin service charge, son los siguientes:
- VIP: $60.000
- Platea A: $50.000
- Platea B: $40.000
- Pullman: $30.000
De qué trata “Mediumniadad”
“Mediumniadad” es presentada como una experiencia única e irrepetible, en la que el público no solo presencia, sino que siente y vibra junto a las almas.
La propuesta busca llevar a comprender que la muerte no es un final, sino una transformación constante de la energía que nos constituye, tanto para quien fallece como para quienes permanecen en este plano terrenal.
Durante la experiencia, el público aprende a reconocerse energéticamente, procesar el duelo, identificar señales del más allá y coexistir con las almas.
Desde la mirada de Noelia Pace como tanatóloga y médium, cada sesión se plantea como un espacio de sanación profunda y consciente, con herramientas de conexión individual y grupal.
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