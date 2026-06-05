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5 de junio de 2026 - 14:34
Jujuy.

APUAP realizó un cartelazo en Jujuy y rechazó la propuesta salarial

APUAP realizó este viernes una jornada de protesta en distintas reparticiones de la provincia de Jujuy.

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Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
APUAP hizo una jornada de protesta con un cartelazo

APUAP hizo una jornada de protesta con un cartelazo

APUAP realizó un cartelazo con retención de tareas este viernes en Jujuy, en rechazo a la propuesta salarial presentada por el Gobierno provincial en paritarias. La medida tuvo actividades de visibilización en distintas reparticiones de la provincia.

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Cartelazos y retención de tareas

La protesta se desarrolló este viernes 5 de junio en distintas reparticiones de la provincia, con cartelazos, asistencia a los lugares de trabajo y retención de tareas.

Además, hubo actividades de visibilización en Plaza Belgrano, como parte del plan de lucha definido por el gremio.

APUAP cartelazos

Rechazo a la propuesta salarial

El secretario general de APUAP, Nicolás Fernández, cuestionó la oferta oficial y la calificó como “insuficiente y regresiva”.

Lo que intenta imponer el Ejecutivo provincial es una pérdida del poder adquisitivo de entre dos y tres puntos para junio y julio, porque la recomposición salarial propuesta no alcanza los índices inflacionarios previstos. Lo que intenta imponer el Ejecutivo provincial es una pérdida del poder adquisitivo de entre dos y tres puntos para junio y julio, porque la recomposición salarial propuesta no alcanza los índices inflacionarios previstos.

Pedido de reapertura paritaria y reincorporación

APUAP solicitó la reapertura inmediata de la mesa paritaria para discutir una nueva propuesta salarial.

El gremio también reclamó la reincorporación de un trabajador despedido del Ministerio de Ambiente.

cartelazo

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