APUAP realizó un cartelazo en Jujuy y rechazó la propuesta salarial

APUAP hizo una jornada de protesta con un cartelazo

APUAP realizó un cartelazo con retención de tareas este viernes en Jujuy , en rechazo a la propuesta salarial presentada por el Gobierno provincial en paritarias. La medida tuvo actividades de visibilización en distintas reparticiones de la provincia.

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La protesta se desarrolló este viernes 5 de junio en distintas reparticiones de la provincia, con cartelazos, asistencia a los lugares de trabajo y retención de tareas.

Además, hubo actividades de visibilización en Plaza Belgrano, como parte del plan de lucha definido por el gremio.

Rechazo a la propuesta salarial

El secretario general de APUAP, Nicolás Fernández, cuestionó la oferta oficial y la calificó como “insuficiente y regresiva”.

Lo que intenta imponer el Ejecutivo provincial es una pérdida del poder adquisitivo de entre dos y tres puntos para junio y julio, porque la recomposición salarial propuesta no alcanza los índices inflacionarios previstos. Lo que intenta imponer el Ejecutivo provincial es una pérdida del poder adquisitivo de entre dos y tres puntos para junio y julio, porque la recomposición salarial propuesta no alcanza los índices inflacionarios previstos.

Pedido de reapertura paritaria y reincorporación

APUAP solicitó la reapertura inmediata de la mesa paritaria para discutir una nueva propuesta salarial.

El gremio también reclamó la reincorporación de un trabajador despedido del Ministerio de Ambiente.