APUAP realizó un cartelazo en Jujuy y rechazó la propuesta salarial

APUAP realizó un cartelazo con retención de tareas este viernes en Jujuy, en rechazo a la propuesta salarial presentada por el Gobierno provincial en paritarias. La medida tuvo actividades de visibilización en distintas reparticiones de la provincia.
Cartelazos y retención de tareas
La protesta se desarrolló este viernes 5 de junio en distintas reparticiones de la provincia, con cartelazos, asistencia a los lugares de trabajo y retención de tareas.
Además, hubo actividades de visibilización en Plaza Belgrano, como parte del plan de lucha definido por el gremio.
Rechazo a la propuesta salarial
El secretario general de APUAP, Nicolás Fernández, cuestionó la oferta oficial y la calificó como “insuficiente y regresiva”.
Lo que intenta imponer el Ejecutivo provincial es una pérdida del poder adquisitivo de entre dos y tres puntos para junio y julio, porque la recomposición salarial propuesta no alcanza los índices inflacionarios previstos. Lo que intenta imponer el Ejecutivo provincial es una pérdida del poder adquisitivo de entre dos y tres puntos para junio y julio, porque la recomposición salarial propuesta no alcanza los índices inflacionarios previstos.
Pedido de reapertura paritaria y reincorporación
APUAP solicitó la reapertura inmediata de la mesa paritaria para discutir una nueva propuesta salarial.
El gremio también reclamó la reincorporación de un trabajador despedido del Ministerio de Ambiente.
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