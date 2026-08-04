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4 de agosto de 2026 - 08:29
Jujuy.

Volcó un auto en Ruta 9 a la altura de Tilcara

Por causas que se investigan, un automóvil protagonizó un vuelco sobre Ruta nacional 9 a la altura de Incahuasi, en Tilcara.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
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Tras el siniestro, se desplegó un operativo de emergencia en el sector con la intervención de Bomberos Voluntarios de Tilcara y Maimará, junto a distintos organismos de seguridad y asistencia.

Trabajaron equipos de emergencia en la zona

El personal que llegó al lugar realizó tareas de asistencia, prevención y ordenamiento del tránsito, mientras se investigan las circunstancias que provocaron el vuelco. Hasta el momento, no se informaron detalles oficiales sobre el estado de los ocupantes del vehículo ni sobre la mecánica del accidente.

Media calzada y paso alternado

Tras el siniestro vial, se desplegó un importante operativo en el lugar con la intervención de los Bomberos Voluntarios de Tilcara y Maimará, además de efectivos policiales y otros organismos de emergencia, quienes trabajaron para resguardar la zona y asistir ante la situación.

La situación llevó a que desde la Dirección de Tránsito y Seguridad Vial de la Policía de la Provincia de Jujuy solicitaron a los conductores circular con extrema precaución por la zona, con tránsito a media calzada y paso alternado.

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Volcó un auto en Ruta 9 a la altura de Tilcara (foto: bomberos voluntarios de Maimará)

Lo que tenés que saber

  • El accidente ocurrió sobre la Ruta Nacional N° 9.
  • Fue a la altura de Incahuasi, en la zona de Tilcara.
  • Un automóvil volcó por causas que se investigan.
  • Trabajaron Bomberos Voluntarios de Tilcara y Maimará.

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