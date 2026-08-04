Volcó un auto en Ruta 9 a la altura de Tilcara

Un accidente vial se registró sobre la Ruta Nacional N° 9, a la altura de Incahuasi, en la zona de Tilcara, donde un automóvil volcó por causas que todavía son materia de investigación.

Tras el siniestro, se desplegó un operativo de emergencia en el sector con la intervención de Bomberos Voluntarios de Tilcara y Maimará, junto a distintos organismos de seguridad y asistencia.

Trabajaron equipos de emergencia en la zona El personal que llegó al lugar realizó tareas de asistencia, prevención y ordenamiento del tránsito, mientras se investigan las circunstancias que provocaron el vuelco. Hasta el momento, no se informaron detalles oficiales sobre el estado de los ocupantes del vehículo ni sobre la mecánica del accidente.

Media calzada y paso alternado Tras el siniestro vial, se desplegó un importante operativo en el lugar con la intervención de los Bomberos Voluntarios de Tilcara y Maimará, además de efectivos policiales y otros organismos de emergencia, quienes trabajaron para resguardar la zona y asistir ante la situación.

La situación llevó a que desde la Dirección de Tránsito y Seguridad Vial de la Policía de la Provincia de Jujuy solicitaron a los conductores circular con extrema precaución por la zona, con tránsito a media calzada y paso alternado. Volcó un auto en Ruta 9 a la altura de Tilcara (foto: bomberos voluntarios de Maimará) Lo que tenés que saber El accidente ocurrió sobre la Ruta Nacional N° 9 .

. Fue a la altura de Incahuasi , en la zona de Tilcara.

, en la zona de Tilcara. Un automóvil volcó por causas que se investigan.

Trabajaron Bomberos Voluntarios de Tilcara y Maimará.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.