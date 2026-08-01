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1 de agosto de 2026 - 18:58
FNE.

"Vinimos con mucha alegría": la Escuela Normal de Tilcara volvió al Finde Estudiantil

Los Osos Pardos participaron por segunda vez del encuentro en el estadio 23 de Agosto. Cerca de 50 estudiantes viajaron desde Tilcara para vivir la jornada.

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Victoria Marín
Por  Victoria Marín
La Escuela Normal de Tilcara volvió a vivir el Finde estudiantil.&nbsp;

La Escuela Normal de Tilcara volvió a vivir el Finde estudiantil. 

La Escuela Normal de Tilcara volvió a decir presente en el Finde Estudiantil de la FNE 2026 con una delegación integrada por alumnos de distintos cursos y turnos. Bajo el nombre de “Los Osos Pardos”, los jóvenes llegaron al estadio 23 de Agosto acompañados por sus mascotas, banderas y elementos preparados especialmente para la celebración.

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Vicente Rodríguez, una de las mascotas de la institución, destacó la emoción que generó regresar al evento organizado en el marco de la Fiesta Nacional de los Estudiantes. “Vinimos por segunda vez acá y venimos con mucha alegría”, expresó.

Cerca de 50 estudiantes viajaron desde Tilcara

La delegación estuvo conformada por aproximadamente 50 alumnos de primero a quinto año, pertenecientes tanto al turno mañana como al turno tarde.

“Somos los Osos Pardos. Desde la Municipalidad de Tilcara nos dieron tres colectivos para que viniéramos todos los que pudimos. Somos unos 50 alumnos aproximadamente, de distintos cursos, del turno tarde y del turno mañana”, explicó Vicente.

La institución ya había participado del Finde Estudiantil en 2024. Katia, otra de las jóvenes encargadas de representar a las mascotas del colegio, contó que este año decidieron repetir la experiencia.

El colegio que los recibió con mucho amor

La delegación recibió la colaboración del Centro Polivalente de Arte, ubicado en las inmediaciones del estadio, que les brindó el desayuno durante la jornada. “Acá también nos colaboraron. El Polivalente de Arte nos ayudó con el desayuno y estuvo muy lindo todo”, agregó.

Los estudiantes trajeron desde Tilcara diferentes elementos para ornamentar su sector y acompañar las actividades realizadas dentro del estadio.

“De allá trajimos tela, las banderas, la napolitana y un montón de cosas más”, detalló Katia.

Regreso a Tilcara después de una nueva experiencia

Antes de emprender el viaje de regreso, los integrantes de la Escuela Normal se ocuparon de ordenar el espacio que habían utilizado durante el encuentro.

“Dejamos todo limpio y ya nos volvemos para Tilcara”, señaló Katia.

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