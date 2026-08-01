Pachamama: cómo sahumar la casa para atraer prosperidad, salud y trabajo

Con la llegada de agosto, miles de familias jujeñas vuelven a cumplir una de las tradiciones más representativas de la cultura andina: sahumar la casa . Junto con el ritual de la Pachamama, esta práctica busca agradecer a la Madre Tierra, limpiar las energías del hogar y atraer prosperidad, salud, trabajo y bienestar para todos los integrantes de la familia.

Madre Tierra. ¿Cómo surgió el Día de la Pachamama y cuál es su origen?

Aunque muchas personas realizan el sahumado el 1 de agosto , otras conservan la costumbre familiar de hacerlo en una fecha específica, transmitida de generación en generación.

Para quienes mantienen viva esta tradición, el humo del sahumerio simboliza una limpieza espiritual. El recorrido por cada ambiente de la vivienda tiene como objetivo dejar atrás las energías negativas y abrir el camino a un nuevo ciclo de abundancia, armonía y protección.

Además de la casa, muchas familias también sahúman vehículos, herramientas de trabajo y otros bienes materiales, con la intención de pedir que estén protegidos durante el año.

Qué se necesita para el sahumado

El sahumerio puede elaborarse de manera artesanal o comprarse ya preparado en comercios especializados.

Entre los elementos más utilizados se encuentran:

Carbón vegetal.

Hierbas y yuyos aromáticos.

Mirra.

Ruda.

Hojas de coca.

Sándalo.

Lavanda.

Romero.

Palo santo.

En Jujuy, durante los días previos al 1 de agosto, es habitual encontrar una amplia variedad de sahumerios en los comercios ubicados en los alrededores de la Vieja Terminal de San Salvador de Jujuy.

Paso a paso: cómo sahumar la casa

Una vez reunidos los elementos, el sahumerio se coloca en un recipiente resistente al calor, como un cuenco, una ollita de barro, una pala metálica, un platito o una sartén.

Cuando comienza a desprender humo, inicia el recorrido por la vivienda.

La tradición indica que quien lleva el sahumerio debe comenzar expresando sus deseos y agradecimientos, para luego recorrer todos los ambientes de la casa. Habitualmente se inicia por el sector más alejado de la puerta de ingreso y se avanza hacia la salida.

Durante el recorrido también suele rodearse con el humo a cada integrante de la familia, como un gesto simbólico de protección y buenos augurios.

Qué hacer al finalizar

Quienes mantienen esta costumbre recomiendan realizar la primera parte del ritual con las ventanas cerradas, permitiendo que el humo permanezca en el interior de la vivienda.

Una vez completado el recorrido, se abren puertas y ventanas para que la corriente de aire renueve el ambiente y se lleve aquello que simbólicamente se desea dejar atrás.

Finalmente, los restos del sahumerio deben dejarse enfriar y luego colocarse en un espacio con tierra, como una maceta, un cantero o el jardín, devolviendo esos elementos a la naturaleza como parte del ciclo que representa la Pachamama.