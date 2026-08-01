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1 de agosto de 2026 - 18:39
Jujuy.

FNE 2026: 20 mil personas participaron del primer Finde Estudiantil

Pasó el primer finde estudiantil de la FNE 2026, donde participaron cerca de 20 mil personas.

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Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Primer finde estudiantil de la FNE 2026.

Primer finde estudiantil de la FNE 2026.

La primera jornada del Finde Estudiantil de la FNE 2026 reunió a cerca de 20 mil personas, según informó el presidente del Ente Autárquico Permanente, Leandro Morales, quien destacó la masiva convocatoria registrada en el inicio del tradicional evento.

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"Es la primera jornada sold out, todo vendido. La verdad que está la capacidad colmada", aseguró el funcionario al hacer un balance de la apertura.

Morales precisó que la organización esperaba una asistencia de entre 18.000 y 20.000 personas, con la participación de estudiantes, directivos, centros de estudiantes y familias.

"Calculamos de 18 a 20 mil personas. Nos tocó una jornada muy linda", expresó.

Primer finde estudiantil de la FNE 2026.

Primer finde estudiantil de la FNE 2026.

El viento norte no afectó la jornada

El presidente del Ente también señaló que una de las principales preocupaciones era el pronóstico de viento norte, aunque finalmente las condiciones climáticas acompañaron el desarrollo del evento.

"Por suerte no hubo tanto viento norte. Nosotros estábamos previendo que iba a haber viento de 32 kilómetros por hora cerca de las dos y media. Por suerte estamos bien", explicó.

Por último, destacó el entusiasmo de los jóvenes y el clima que se vivió durante la primera fecha del Fin de Estudiantil.

"Más que nada es la algarabía, la alegría, ese contagio que tiene la juventud, que siempre empuja, que siempre está ahí presente. Ser parte de esta fiesta me pone muy contento", concluyó.

Primer finde estudiantil de la FNE 2026.

Primer finde estudiantil de la FNE 2026.

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