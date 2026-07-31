Jujeño sufrió un grave accidente en Río Gallegos y necesita $24 millones para operarse

Maximiliano López Sánchez, un jujeño de 40 años radicado desde hace más de una década en Río Gallegos , provincia de Santa Cruz, sufrió un grave accidente vial el pasado 2 de julio y ahora necesita reunir 24 millones de pesos para someterse a una cirugía maxilofacial.

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María José López Sánchez, hermana de Maximiliano, contó a TodoJujuy.com que el impacto le provocó múltiples traumatismos en el cráneo y obligó a los médicos a realizar una primera intervención para retirar coágulos.

“ Con la mano de Dios y con el universo, él se está recuperando favorablemente luego de una cirugía craneal. Por suerte responde a las indicaciones, pero es inevitable su cirugía maxilofacial para que pueda alimentarse por su propia cuenta ”, explicó.

La familia remarcó que la nueva intervención es fundamental para que Maximiliano pueda avanzar en la recuperación del habla y volver a alimentarse sin asistencia. Actualmente también se recupera de una neumonía y permanece con distintos dispositivos médicos.

“Lo que se necesita es sacarle todos esos tubos para que pueda seguir respirando y alimentarse por su propia cuenta”, señaló María José.

Maximiliano es trabajador independiente, sabe soldar y está vinculado al gremio de la UOCRA. Nació en Jujuy, pero hace aproximadamente 14 o 15 años se instaló en Río Gallegos, donde formó su familia. Tiene dos hijos pequeños que esperan su recuperación.

La campaña para reunir $24 millones

Sus familiares organizan rifas, ventas de empanadas y otras actividades para cubrir los gastos diarios. Además, lanzaron una colecta destinada exclusivamente a pagar la cirugía maxilofacial.

“Necesitamos con urgencia juntar 24 millones de pesos. Cada día que pasa el presupuesto es distinto. Con una ayuda de mil pesos y con la difusión de cada persona podemos lograrlo”, expresó su hermana.

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