viernes 31 de julio de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
31 de julio de 2026 - 20:07
Solidaridad.

Jujeño sufrió un grave accidente en Río Gallegos y necesita $24 millones para operarse

Maximiliano López Sánchez atraviesa una recuperación compleja tras una cirugía craneal. Su familia inició una campaña solidaria para afrontar una intervención urgente.

+ Seguir en
Federico Franco
Por  Federico Franco
Maximiliano López Sánchez.

Maximiliano López Sánchez.

Maximiliano López Sánchez / el jujeño necesita ayuda.

Maximiliano López Sánchez / el jujeño necesita ayuda.

Lee además
La residencia de la Fundación Sí en Jujuy.
Jujuy.

Fundación Sí necesita ayuda para difundir las Residencias Universitarias en el interior de Jujuy
Venezolanos en Jujuy organizan jornadas solidarias paraayudar a las víctimas de los terremotos (Foto generada con IA)
Jujuy.

Venezolanos en Jujuy organizan jornadas solidarias para ayudar a las víctimas de los terremotos

María José López Sánchez, hermana de Maximiliano, contó a TodoJujuy.com que el impacto le provocó múltiples traumatismos en el cráneo y obligó a los médicos a realizar una primera intervención para retirar coágulos.

Con la mano de Dios y con el universo, él se está recuperando favorablemente luego de una cirugía craneal. Por suerte responde a las indicaciones, pero es inevitable su cirugía maxilofacial para que pueda alimentarse por su propia cuenta”, explicó.

Una operación necesaria para su rehabilitación

Maximiliano López Sánchez / el jujeño necesita ayuda.

Maximiliano López Sánchez / el jujeño necesita ayuda.

La familia remarcó que la nueva intervención es fundamental para que Maximiliano pueda avanzar en la recuperación del habla y volver a alimentarse sin asistencia. Actualmente también se recupera de una neumonía y permanece con distintos dispositivos médicos.

Lo que se necesita es sacarle todos esos tubos para que pueda seguir respirando y alimentarse por su propia cuenta”, señaló María José.

Maximiliano es trabajador independiente, sabe soldar y está vinculado al gremio de la UOCRA. Nació en Jujuy, pero hace aproximadamente 14 o 15 años se instaló en Río Gallegos, donde formó su familia. Tiene dos hijos pequeños que esperan su recuperación.

La campaña para reunir $24 millones

Sus familiares organizan rifas, ventas de empanadas y otras actividades para cubrir los gastos diarios. Además, lanzaron una colecta destinada exclusivamente a pagar la cirugía maxilofacial.

Necesitamos con urgencia juntar 24 millones de pesos. Cada día que pasa el presupuesto es distinto. Con una ayuda de mil pesos y con la difusión de cada persona podemos lograrlo”, expresó su hermana.

Datos para colaborar

  • Alias: Lopezsanchez.maxi
  • Titular de Personal Pay: Laura Rosalia López Sánchez
  • CBU: 0000076500000054030561
  • Contacto: 3884740533

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Fundación Sí necesita ayuda para difundir las Residencias Universitarias en el interior de Jujuy

Venezolanos en Jujuy organizan jornadas solidarias para ayudar a las víctimas de los terremotos

Tras años de dolor y múltiples cirugías, una jujeña necesita ayuda urgente

El EMDEI empezó a construir su carruaje para la FNE 2026 y piden ayuda

Un jujeño se subió dos veces al podio en el Torneo Nacional de Judo

Lo que se lee ahora
hasta cuando dura el viento norte en jujuy y que dia bajan las temperaturas video
Jujuy.

Hasta cuándo dura el viento norte en Jujuy y qué día bajan las temperaturas

Por  Gabriela Bernasconi

Las más leídas

Hasta cuándo dura el viento norte en Jujuy y qué día bajan las temperaturas video
Jujuy.

Hasta cuándo dura el viento norte en Jujuy y qué día bajan las temperaturas

Transporte urbano en San Salvador de Jujuy.
Capital.

Desde este sábado cambia la distribución del transporte urbano en San Salvador de Jujuy

Alerta amarilla por vientos para Jujuy 
Jujuy.

Hay alerta por viento norte en gran parte de Jujuy

Rubén Rivarola.
Jujuy.

Elecciones internas del PJ: Rubén Rivarola encabezará la lista Celeste y Blanca

Tragedia en la Cuesta de Lipán: cayó un auto y murió un niño
País.

Despidieron los restos del niño que murió en la Cuesta de Lipán

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel