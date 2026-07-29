Un jujeño se subió dos veces al podio en el Torneo Nacional de Judo

Leonel Millán, un joven judoca jujeño, se destacó en el Torneo Nacional Centro República de Judo y volvió a la provincia con dos medallas. El certamen se disputó en Córdoba y reunió a competidores de distintas federaciones del país.

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Leonel fue uno de los deportistas jujeños destacados en el último torneo nacional. El deportista practica judo desde hace dos años y compitió en las categorías Junior Novicio y Kyu Novicio , donde logró subirse al podio.

Su participación formó parte de una delegación que regresó de Córdoba con cuatro medallas, un resultado que fue celebrado por el equipo.

Para Leonel, el trabajo previo fue fundamental para conseguir estos resultados. El joven remarcó que la clave estuvo en el entrenamiento y en la preparación realizada antes de competir. Al hablar sobre lo que siente durante cada presentación, contó:

Durante las competencias me dan muchos nervios sobre todo por la sensación de ir luchar. Durante las competencias me dan muchos nervios sobre todo por la sensación de ir luchar.

La importancia de competir a nivel nacional

Dante Cuchello, representante de la Federación de Judo, explicó que una competencia de este nivel requiere varios meses de preparación. Según señaló, para llegar a un torneo nacional son necesarios cinco meses de práctica intensiva en el gimnasio.

Además, remarcó que en este tipo de competencias primero hay que aprender a controlar los miedos y la adrenalina. Cuchello también destacó lo que significa para el judo jujeño participar en torneos de alcance nacional.

“Es un adelanto muy bueno el poder competir en el nacional porque está todo el país, son 24 federaciones y 25 con CABA”.