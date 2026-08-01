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1 de agosto de 2026 - 19:32
Jujuy

FNE 2026: Sofía Masino y Victoria Zamar vivieron el Finde Estudiantil

La representante nacional y la representante provincial de los estudiantes 2025 participaron de la primera jornada de Finde Estudiantil.

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Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Sofía Masino y Victoria Zamar

La FNE 2026 tuvo entre sus protagonistas a Sofía Masino, representante nacional de los estudiantes 2025, y Victoria Zamar, representante provincial 2025, quienes dijeron presente en la primera jornada del Finde Estudiantil y compartieron su entusiasmo por volver a vivir la fiesta junto a miles de jóvenes.

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Masino regresó a Jujuy acompañada por su mamá y aseguró que volver a la provincia le despertó muchas emociones luego de un año cargado de experiencias.

"Estoy muy emocionada, feliz de estar acá. Llegué hoy a Jujuy. Me acompañó mi mamá. Es increíble todo lo que viví. Fui a varias fiestas y estoy muy contenta por todo. Estoy llevando a todo Buenos Aires lo que se vive en Jujuy", expresó.

El vínculo con las representantes 2026

La representante nacional contó que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ya fue elegida la representante 2026 y que espera poder conocer a las jóvenes que serán coronadas este año en el resto del país.

"En CABA ya tuvimos la elección 2026. Pude hablar con la nueva representante. Quiero ir hablando con cada una de las chicas de este año", comentó.

Además, dejó un mensaje para quienes comenzarán a transitar el camino de las elecciones estudiantiles.

"A las candidatas les diría que sean ellas mismas, que no tengan vergüenza. Y a los estudiantes, que vivan esta fiesta, que es hermosa", sostuvo.

"Estoy impactada"

Por su parte, Victoria Zamar confesó que esta fue su primera experiencia en el Finde Estudiantil, ya que su colegio no había participado anteriormente.

"Costó mucho entregar la corona del colegio, fue algo distinto, una experiencia hermosa", recordó sobre el cierre de su etapa como representante de su institución.

La representante provincial también se mostró sorprendida por el marco de público y el clima de la primera jornada.

"Estoy muy feliz de participar del Fin de Estudiantil, es la primera vez que vengo porque mi colegio no participó este año. Estoy impactada", afirmó.

Con la elección provincial cada vez más cerca, reconoció que vive la cuenta regresiva con mucha ansiedad. "Estoy feliz, ansiosa porque no queda nada", expresó.

Finalmente, también dedicó unas palabras a las candidatas y a los estudiantes que participarán de la FNE 2026. "Que las candidatas sean auténticas y que vivan lo mejor posible. A los estudiantes, que disfruten la fiesta", concluyó.

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