Raúl Jorge sobre la nueva distribución del transporte urbano: "No significará ningún perjuicio"

Raúl Jorge.

Desde este sábado 1° de agosto comenzará a regir la nueva distribución de las líneas del transporte urbano de pasajeros en San Salvador de Jujuy. Los recorridos quedarán a cargo de las empresas El Urbano y Santa Ana.

En diálogo con Canal 4, el intendente Raúl Jorge respaldó el proceso y aseguró que la reorganización se llevó adelante de "manera transparente, con participación de distintos sectores del Concejo Deliberante".

Raúl Jorge sobre la nueva distribución del transporte urbano (foto ilustrativa). “Se llevó a cabo un proceso licitatorio completamente transparente, con la participación de concejales de nuestro bloque y de la oposición. Se llegó a un dictamen que avalé y se está cumpliendo con todo lo que decía el pliego”, afirmó.

Trabajadores y nuevas unidades Jorge remarcó que uno de los puntos centrales fue garantizar la continuidad laboral de los empleados vinculados al servicio. “Ya prácticamente el 98% de los empleados están registrados en las nuevas empresas prestatarias”, sostuvo. Además, destacó la incorporación de "colectivos cero kilómetro y unidades adaptadas para personas con discapacidad".

“Por primera vez en el transporte urbano va a existir este reclamo colectivo de hace mucho tiempo: colectivos adaptados que pueden subir sillas de ruedas”, señaló. Según el intendente, las nuevas prestatarias asumieron el compromiso de mejorar la calidad del servicio y cumplir con las condiciones establecidas en el pliego. “Creemos que todo va a andar bien. Ya están calibrándose las máquinas y no va a significar absolutamente ningún perjuicio para nadie”, expresó.

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