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1 de agosto de 2026 - 12:27
Jujuy.

Pachamama: recomiendan apagar bien las brasas para evitar incendios

Recordaron la importancia de apagar correctamente las brasas al finalizar el ritual de la Pachamama para evitar incendios.

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Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Ritual de la Pachamama (Imagen ilustrativa generada con inteligencia artificial).

Ritual de la Pachamama (Imagen ilustrativa generada con inteligencia artificial).

En el marco de las celebraciones por el Día de la Pachamama, el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Jujuy pidió a la comunidad extremar las precauciones con el uso del fuego durante las ceremonias para prevenir incendios forestales.

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El organismo recordó que las condiciones climáticas actuales, con viento norte y una vegetación muy seca, incrementan el riesgo de que una brasa mal apagada provoque un foco ígneo.

"La ceremonia de la Pachamama es amor, agradecimiento y respeto por nuestra tierra. Sin embargo, un pequeño descuido al apagar el fuego sagrado puede desencadenar desastres irreversibles para nuestra fauna, flora y comunidades", señalaron.

Además, solicitaron que, una vez finalizado el ritual, las personas se aseguren de tapar correctamente la boca del pozo, apagar completamente las brasas y no dejar residuos, especialmente vidrios, ya que también pueden favorecer el inicio de incendios.

Desde el organismo recordaron que agosto coincide con una de las épocas de mayor riesgo de incendios, debido a las condiciones climáticas propias de la estación. El viento norte, la vegetación seca y la baja humedad favorecen la rápida propagación del fuego, por lo que cualquier descuido puede desencadenar un incendio de grandes dimensiones.

Cómo apagar correctamente el fuego del ritual

Las autoridades señalaron que, una vez finalizada la ceremonia, es fundamental tapar completamente la boca donde se realizó la ofrenda, apagar todas las brasas y comprobar que no quede ninguna fuente de calor.

El Ministerio recomienda seguir dos pasos fundamentales:

  • Cubrir las brasas con tierra y mezclarlas completamente.
  • Comprobar que las cenizas estén frías. Si todavía desprenden calor o sale humo, significa que el fuego continúa encendido.

"La ceremonia de la Pachamama es amor, agradecimiento y respeto por nuestra tierra. Sin embargo, un pequeño descuido al apagar el fuego sagrado puede desencadenar desastres irreversibles para nuestra fauna, flora y comunidades", recordaron desde el organismo.

Ritual de la Pachamama.

Ritual de la Pachamama.

No dejar vidrios ni latas

Además del fuego, las autoridades pidieron no abandonar residuos en los lugares donde se realizan los rituales.

Los vidrios pueden actuar como una lupa al concentrar los rayos del sol y generar un foco ígneo, mientras que las latas también contribuyen al deterioro ambiental y aumentan el riesgo en áreas naturales.

Por ese motivo, recomiendan retirar todos los residuos una vez finalizada la ceremonia y dejar el lugar en las mismas condiciones en las que fue encontrado.

Una temporada de alto riesgo

Durante el invierno, Jujuy registra condiciones especialmente favorables para la propagación de incendios forestales. La escasez de lluvias, la vegetación seca y los fuertes vientos hacen que cualquier foco pueda expandirse rápidamente.

Estos incendios no solo destruyen la flora y la fauna nativa, sino que también ponen en riesgo viviendas, afectan la calidad del aire, reducen la visibilidad en rutas y demandan un importante despliegue de brigadistas y bomberos.

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