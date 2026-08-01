Hoy es el Dia de la Pachamama: por qué se celebra. 

El Día de la Pachamama se conmemora cada 1 de agosto en los pueblos andinos como una jornada de profunda conexión con la naturaleza. La celebración marca el comienzo de un nuevo ciclo de la tierra y reúne ceremonias de agradecimiento a la Madre Tierra por los alimentos y la vida que brinda, además de deseos de bienestar para el nuevo año.

Cada 1 de agosto, los pueblos andinos renuevan su vínculo con la tierra a través del Día de la Pachamama, una celebración milenaria que atraviesa generaciones. La jornada simboliza el comienzo de una nueva etapa agrícola y espiritual , en la que se honra a la Madre Tierra y se agradece por sus frutos mientras se pide protección y abundancia para el futuro.

Para los pueblos andinos, la Pachamama es mucho más que una deidad: e s la Madre Tierra que brinda alimento , refugio y equilibrio a la vida. Asociada a la fertilidad agrícola y ganadera, recibe ofrendas y agradecimientos por la protección, el clima favorable y la prosperidad de las comunidades.

Dentro de la cosmovisión andina, la Pachamama representa una fuerza espiritual que está presente en todos los lugares y no se reduce a una única figura divina. Su vínculo con la naturaleza hace que ciertos espacios, como los manantiales, las vertientes y las apachetas, sean considerados puntos de especial conexión y respeto .

Durante los festejos en Argentina, las comunidades realizan ofrendas a la Pachamama con una variedad de elementos que representan la gratitud y el pedido de abundancia. En la ceremonia se colocan alimentos, hojas de coca, bebidas, chicha y otros objetos dentro de una olla de barro que posteriormente es enterrada como parte del ritual.

La palabra Pachamama nace de dos conceptos del quechua: “pacha”, que abarca las ideas de mundo, tiempo y espacio, y “mama”, que significa madre. Para los pueblos andinos, es una figura sagrada vinculada a la tierra, la fertilidad, las cosechas y la armonía con el entorno natural.

Después de entregar las ofrendas, los pueblos andinos realizan ceremonias de agradecimiento a la Madre Tierra por todo lo recibido: los frutos de la tierra, los animales, el agua y la posibilidad de vivir en equilibrio con la naturaleza. Si bien el día principal es el 1 de agosto, los rituales continúan durante todo el mes en numerosas comunidades.

Día de la Pachamama: por qué se toma caña con ruda

Entre las prácticas más arraigadas de esta celebración se encuentra el consumo de caña con ruda o carrulim, una tradición ancestral a la que se le atribuyen propiedades protectoras. Se cree que beberla ayuda a renovar las energías, atraer bienestar y alejar influencias negativas. Además, históricamente los pueblos originarios la empleaban por sus posibles beneficios medicinales frente a algunos malestares.

El origen de este ritual se relaciona con los desafíos que atravesaban los pueblos durante agosto, un mes marcado por fuertes lluvias y frío intenso que podían provocar enfermedades y pérdidas tanto en las personas como en los animales. Frente a esa situación, las comunidades elaboraron la caña con ruda como un remedio natural al que atribuyeron propiedades protectoras.

La preparación de esta bebida forma parte del ritual. Si bien el momento de consumo es el 1 de agosto, la caña con ruda suele elaborarse desde el 1 de julio para permitir que sus ingredientes se integren durante un mes. La práctica popular señala que debe tomarse en ayunas y siguiendo determinadas formas: tres tragos, siete tragos o un trago largo.