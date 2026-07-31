Qué pasa si no se cae la ceniza del cigarrillo durante la Pachamama

La ceniza del cigarrillo durante el ritual de la Pachamama puede ser interpretada como una señal vinculada al futuro, según explican quienes conservan esta tradición. En la ceremonia, el tabaco encendido cumple un rol de conexión con la Madre Tierra y con el mundo espiritual.

Los cigarrillos ubicados alrededor del pozo ceremonial son considerados un vehículo de comunicación. A través del humo, las personas piden buena fortuna y esperan señales que luego son interpretadas.

Según explicaron expertos sobre la utilización del cigarrillo en el ritual de la Pachamama, los cigarrillos encendidos alrededor del pozo ceremonial constituyen un vehículo para la comunicación con la Madre Tierra.

Cuando el humo se difunde hacia arriba, transporta mensajes hacia y desde el mundo espiritual. En ese marco, las personas piden buena fortuna y la respuesta de los espíritus se materializa en la forma que toman las cenizas.

Por qué los cigarrillos van parados y qué significa si no se cae la ceniza

Eusebia Cueva, de Palca de Aparzo, explicó a Canal 4 cuál es el sentido de colocar los cigarrillos de esa forma durante la ceremonia. “Van parados para que la tierra fume como lo hace cualquier persona”, indicó.

Por otra parte, la jujeña manifestó que la permanencia de la ceniza también tiene una lectura especial dentro del ritual.

Cuando uno va con mucha fe, el cigarrillo se termina de quemar y si queda la ceniza parada, quiere decir que ese año va a ser bueno, en salud, trabajo. Cuando uno va con mucha fe, el cigarrillo se termina de quemar y si queda la ceniza parada, quiere decir que ese año va a ser bueno, en salud, trabajo.