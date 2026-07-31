viernes 31 de julio de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
31 de julio de 2026 - 08:15
Jujuy.

Qué pasa si no se cae la ceniza del cigarrillo durante la Pachamama

El utilizar el cigarrillo durante la Pachamama tiene un sentido espiritual y su ceniza puede ser interpretada como una señal para el año que comienza.

+ Seguir en
Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
cigarrillo pachamama

La ceniza del cigarrillo durante el ritual de la Pachamama puede ser interpretada como una señal vinculada al futuro, según explican quienes conservan esta tradición. En la ceremonia, el tabaco encendido cumple un rol de conexión con la Madre Tierra y con el mundo espiritual.

Lee además
Sahumar - Pachamama video
Jujuy.

Cómo hacer la pachamama si vivís en un departamento
Pachamama.
Jujuy.

Celebrarán la ceremonia de la Pachamama en el Parque Xibi Xibi

Los cigarrillos ubicados alrededor del pozo ceremonial son considerados un vehículo de comunicación. A través del humo, las personas piden buena fortuna y esperan señales que luego son interpretadas.

Elementos para la Pachamama

Elementos para la Pachamama

El sentido del cigarrillo en la Pachamama

Según explicaron expertos sobre la utilización del cigarrillo en el ritual de la Pachamama, los cigarrillos encendidos alrededor del pozo ceremonial constituyen un vehículo para la comunicación con la Madre Tierra.

Cuando el humo se difunde hacia arriba, transporta mensajes hacia y desde el mundo espiritual. En ese marco, las personas piden buena fortuna y la respuesta de los espíritus se materializa en la forma que toman las cenizas.

Por qué los cigarrillos van parados y qué significa si no se cae la ceniza

Eusebia Cueva, de Palca de Aparzo, explicó a Canal 4 cuál es el sentido de colocar los cigarrillos de esa forma durante la ceremonia. “Van parados para que la tierra fume como lo hace cualquier persona”, indicó.

Por otra parte, la jujeña manifestó que la permanencia de la ceniza también tiene una lectura especial dentro del ritual.

Cuando uno va con mucha fe, el cigarrillo se termina de quemar y si queda la ceniza parada, quiere decir que ese año va a ser bueno, en salud, trabajo. Cuando uno va con mucha fe, el cigarrillo se termina de quemar y si queda la ceniza parada, quiere decir que ese año va a ser bueno, en salud, trabajo.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Cómo hacer la pachamama si vivís en un departamento

Celebrarán la ceremonia de la Pachamama en el Parque Xibi Xibi

Cuánto cuesta preparar la Pachamama este año: hubo aumentos con respecto al 2025

¿Hay asueto por el Día de la Pachamama en Jujuy? Qué pasará el 1 de agosto

Feroz incendio forestal en Maimará por quema de basura: se dañaron cuatro árboles antiguos

Lo que se lee ahora
Alerta amarilla por vientos para Jujuy 
Jujuy.

Hay alerta por viento norte en gran parte de Jujuy

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

Lautaro Flores - Joven asesinado
Policiales.

Detuvieron a la presunta asesina del joven apuñalado en avenida Párroco Marshke

Alerta amarilla por vientos para Jujuy 
Jujuy.

Hay alerta por viento norte en gran parte de Jujuy

Lluvias - Jujuy | Foto de archivo 
SMN

¿Más lluvias, tormentas y crecidas? Qué es el Super Niño y cómo podría afectar a Jujuy

Rubén Rivarola.
Jujuy.

Elecciones internas del PJ: Rubén Rivarola encabezará la lista Celeste y Blanca

Qué reveló laautopsia al joven asesinado en avenida Párroco Marshke
Policiales.

Qué reveló la autopsia al joven asesinado en avenida Párroco Marshke

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel