Elecciones internas del PJ: Rubén Rivarola encabezará la lista Celeste y Blanca

Rubén Rivarola.

El diputado provincial Rubén Armando Rivarola confirmó su candidatura a presidente del Partido Justicialista de Jujuy y encabezará la lista Celeste y Blanca en las elecciones internas previstas para el próximo 30 de agosto.

La nómina reúne a distintos sectores del peronismo provincial, espacios sindicales y dirigentes territoriales del interior. Rivarola destacó “la enorme representatividad” de la lista y aseguró que el peronismo “está más de pie que nunca”.

“Las elecciones internas permitirán que los afiliados elijan democráticamente a sus autoridades para que el partido vuelva a reaccionar con la fuerza que nunca debió haber perdido”, afirmó.

También sostuvo: “No queremos que le hagan más daño al justicialismo con intervenciones. Llegó la hora de la verdadera reconstrucción partidaria, donde los militantes serán los principales protagonistas”.

El diputado provincial pidió que la intervención judicial encabezada por Federico Prieto “sea clara, actúe de forma equitativa y respete la voluntad popular de los afiliados de toda la provincia”. Según expresó, el 30 de agosto los afiliados “se harán escuchar con fuerza a través de su voto”. Fuente: El Tribuno de Jujuy

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.