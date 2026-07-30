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30 de julio de 2026 - 10:39
Jujuy.

Carolina Moisés propuso a Carlos de Aparici a la presidencia del PJ de Jujuy para una lista de unidad

La senadora nacional Carolina Moisés resignó su candidatura y propuso a Carlos de Aparici como candidato de consenso para encabezar la lista de unidad.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
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A horas del cierre del plazo para la presentación de listas para las elecciones internas del Partido Justicialista de Jujuy – vencen este 30 de julio - la Senadora Nacional Carolina Moisés decidió dejar de lado su aspiración de presidir el partido y proponer Carlos de Aparici como candidato de consenso para encabezar una lista de unidad.

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La decisión fue comunicada luego de semanas de conversaciones con los distintos sectores del peronismo jujeño, en el marco de una búsqueda de acuerdos que permita iniciar una nueva etapa para el partido.

"Desde que presentamos la lista Generación Valiente sostuve mi voluntad de presidir el Partido Justicialista. Sin embargo, entendiendo el momento que atravesamos y poniendo por delante las opiniones de los compañeros, propuse al doctor Carlos de Aparici para conducir el partido", expresó Moisés.

La legisladora sostuvo que el dirigente reúne las condiciones necesarias para encarar la reconstrucción del justicialismo jujeño por "su capacidad de diálogo, su visión de futuro y el respeto que genera entre compañeros de todos los sectores", además de contar con el respaldo de Generación Valiente para asumir ese desafío.

Así también advirtió que, si no hay voluntad de unidad, la lista Generación Valiente competirá en las elecciones internas.

Integración equilibrada

En la propuesta de unidad impulsada por Moisés también se planteó una integración equilibrada de los órganos partidarios, con representación de los distintos espacios internos, buscando garantizar una conducción plural y participativa.

"La unidad por sí sola no alcanza, pero es el punto de partida para dejar atrás las divisiones que nos hicieron fracasar una y otra vez. Tenemos que aprender a convertir nuestras diferencias en un complemento y no en un motivo de enfrentamiento", afirmó.

Carolina Moisés.

Carolina Moisés.

La senadora consideró que la propuesta presentada refleja "la madurez y la generosidad que exige este momento" y llamó a todos los dirigentes a tomar una definición antes del vencimiento de los plazos legales.

Si no existe la decisión de todas las partes de resolver este desafío, Generación Valiente presentará su lista en tiempo y forma. Quienes quieran sumarse para construir el futuro del peronismo jujeño serán bienvenidos", concluyó Moisés.

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