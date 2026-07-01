El PJ de Jujuy tendrá elecciones internas el 30 de agosto: el cronograma completo

Partido Justicialista Jujuy

El Partido Justicialista Distrito Jujuy realizará sus elecciones internas el domingo 30 de agosto de 2026, de 8 a 18 horas, en todo el territorio provincial. La convocatoria fue establecida mediante la Resolución Nº 2/2026 de la Intervención Judicial partidaria, firmada por Federico Prieto.

El acto electoral tendrá como objetivo avanzar con la normalización institucional del partido mediante la elección de delegados congresales nacionales, delegados departamentales al Congreso Provincial, 24 miembros titulares y 12 suplentes del Consejo Provincial, y 18 titulares y 9 suplentes de cada consejo departamental. La votación será directa, secreta y obligatoria para los afiliados.

Cronograma electoral del PJ de Jujuy 30 de junio: convocatoria, publicación e inicio de la exhibición del padrón.

30 de julio: presentación de listas, con avales equivalentes al 5% del padrón.

3 de agosto: inicio de la exhibición de las listas presentadas en tiempo y forma.

7 de agosto: vencimiento del plazo para tachas, observaciones y sustituciones.

8 de agosto: oficialización definitiva de listas.

11 de agosto: audiencia de boletas.

14 de agosto: aprobación de boletas.

20 de agosto: vencimiento del plazo para la entrega de boletas por parte de cada lista.

30 de agosto: acto electoral, con mesas habilitadas de 8 a 18 horas, y escrutinio provisorio.

2 de septiembre: escrutinio definitivo a cargo de la Junta Electoral. Partido Justicialista PJ Jujuy (2)

Por qué se convocaron las elecciones en el PJ de Jujuy La Justicia dispuso la intervención del PJ jujeño por 180 días, con el objetivo de organizar y realizar elecciones internas bajo condiciones de legalidad, transparencia, participación plena e igualdad de oportunidades para los afiliados.

Posteriormente, la Cámara Nacional Electoral confirmó la intervención y ordenó la sustitución del anterior interventor, tras lo cual Federico Prieto fue designado para continuar el proceso de normalización. El fallo fue firmado por los jueces Santiago Hernán Corcuera, Daniel Bejas y Alberto Ricardo Dalla Via, quienes analizaron la situación institucional del PJ jujeño y consideraron que el partido atraviesa una fuerte crisis interna, tanto política como jurídica.

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