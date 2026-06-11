La Cámara Electoral ratificó la intervención del PJ Jujuy y apartó al actual interventor

La intervención judicial del Partido Justicialista de Jujuy fue confirmada por la Cámara Nacional Electoral, que resolvió mantener la medida por un plazo de 180 días. Sin embargo, el tribunal también decidió apartar a Ricardo Guillermo Villada del rol de interventor y dispuso que se nombre a un reemplazante.

A las urnas. Las elecciones internas del Partido Justicialista serán el 15 de febrero del 2026

El fallo fue firmado por los jueces Santiago Hernán Corcuera, Daniel Bejas y Alberto Ricardo Dalla Via, quienes analizaron la situación institucional del PJ jujeño y consideraron que el partido atraviesa una fuerte crisis interna , tanto política como jurídica.

La causa llegó a la Cámara luego de la apelación contra la resolución del juez federal de primera instancia de Jujuy, que había declarado la nulidad de resoluciones internas partidarias firmadas durante 2026 y había decretado la intervención de la fuerza política.

Según se desprende de la resolución, el proceso interno del PJ Jujuy venía marcado por modificaciones, postergaciones, disputas entre sectores, sanciones y medidas que terminaron afectando el funcionamiento partidario y los derechos políticos de sus afiliados.

Por qué apartaron a Ricardo Villada

Uno de los puntos centrales del fallo fue la continuidad de Ricardo Guillermo Villada como interventor. Si bien la Cámara aclaró que no es obligatorio que una figura de intervención cuente con el consenso de todos los sectores, sí remarcó que en este caso existía una situación particular: Villada había sido propuesto formalmente por una de las facciones en conflicto.

Para los camaristas, esa condición podía generar una “percepción de parcialidad” y afectar el objetivo principal del proceso, que es encauzar la vida institucional del partido y garantizar un camino hacia elecciones internas libres y transparentes.

Ricardo Villada, nuevo interventor del PJ Ricardo Villada, nuevo interventor del PJ

Qué pasará ahora con el PJ Jujuy

Con esta decisión, el Partido Justicialista de Jujuy seguirá bajo intervención judicial durante seis meses. La persona que sea designada en reemplazo de Villada deberá administrar el partido de manera neutral y avanzar en la convocatoria a los afiliados para elegir autoridades legítimas.

La resolución busca ordenar una interna que lleva meses de tensión y que dejó al PJ jujeño sin una conducción reconocida por todos los sectores. El próximo paso será la designación del nuevo interventor y la definición del camino institucional para llegar a una normalización partidaria.