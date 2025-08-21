jueves 21 de agosto de 2025

21 de agosto de 2025 - 15:36
Decisión.

El Gobierno intervino la Agencia Nacional de Discapacidad: quién será el interventor

Tras el escándalo con los audios, el Gobierno decidió intervenir la Agencia Nacional de Discapacidad y ya designó al responsable.

El Gobierno nacional dispuso la intervención de la Agencia Nacional de Discapacidad, tras el escándalo de los audios que denunciaban un esquema de coimas en el sector. Así lo confirmó el Vocero Presidencial este jueves en Casa Rosada.

Manuel Adorni informó que el interventor será Alejandro Alberto Vilches. “Se acaba de intervenir la Agencia Nacional de Discapacidad. El interventor será el Dr. Alejandro Alberto Vilches, médico especializado en gestión de sistemas de salud pública y privada, y actual Secretario de Gestión Sanitaria. Su primera misión será realizar una profunda auditoría en el área”, informó el portavoz.

“Las pensiones por invalidez han sido históricamente una caja de la política que este gobierno está decidido a romper para garantizar los derechos de quienes realmente lo necesitan. En ese marco se profundizará la gestión de auditorías y revalidación de pensiones”, dijo Adorni.

La decisión del Gobierno

El Gobierno había echado a Diego Spagnuolo de la Agencia, luego que se conocieran supuestos audios de él en los que denuncia maniobras irregulares y prácticas de recaudación ilegal en la compra de medicamentos y servicios asociados.

En la sesión de Diputados, la oposición votó en contra del veto del presidente Javier Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad, debate que ahora seguirá en la Cámara de Senadores, mientras el Gobierno apuntó al kirchnerismo sobre la intención de desestabilización.

Quien es el interventor de la Agencia Nacional de Discapacidad

Vilches es médico egresado de la Universidad del Salvador. Se desempeñó como asesor en la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación y en el Congreso, además de ocupar distintos cargos en el Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA) y en la Armada Argentina. También fue director general de Evaluación de Calidad de los Servicios de Salud de la Ciudad de Buenos Aires.

