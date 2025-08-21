Incidentes en Independiente: el Gobierno Bonaerense apuntó contra el club y Conmebol

El ministro de Seguridad del Gobierno bonaerense , Javier Alonso , atribuyó a la Conmebol la responsabilidad por los graves incidentes ocurridos anoche en el estadio de Independiente, durante el encuentro frente a la Universidad de Chile por la Copa Sudamericana .

Los incidentes se desataron cuando hinchas violentos del equipo visitante, situados en la bandeja superior , comenzaron a arrojar objetos contra los seguidores locales que estaban en la tribuna inferior .

Alonso indicó que, desde antes del inicio del partido, se percibió la actitud agresiva de los fanáticos chilenos y que durante el primer tiempo se sugirió suspender el encuentro para poder desalojar a la parcialidad visitante , propuesta que finalmente fue rechazada por el delegado de la Conmebol.

En el marco del conflicto generado por los graves disturbios durante el partido internacional entre Independiente y Universidad de Chile en Avellaneda , el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso , responsabilizó directamente a la organización del evento y a la seguridad del estadio , señalando el incumplimiento de los protocolos establecidos por la Conmebol . “ Ninguno de esos protocolos se cumplió ”, afirmó, y enfatizó que la violencia en las tribunas podría haberse evitado si las advertencias emitidas con anticipación hubieran sido atendidas tanto por el club como por el delegado de la confederación sudamericana .

El partido entre Independiente y Universidad de Chile por los octavos de final de la Copa Sudamericana fue cancelado por la Conmebol.

Alonso detalló además los episodios de agresión derivados de la falta de coordinación entre las fuerzas de seguridad privadas del club y la estructura de la Conmebol, y describió la actuación de la Policía de la provincia en un contexto que, según subrayó, siempre estuvo limitado por las responsabilidades definidas para el operativo internacional.

Fallas en protocolos y coordinación de seguridad en Independiente - U de Chile

Durante la entrevista, Alonso explicó que la organización internacional y las autoridades del club local son las principales responsables de la logística y seguridad interna en estos encuentros, mientras que la Policía provincial se limita a la vigilancia del perímetro externo. “Siempre los partidos internacionales organizados por FIFA o por Conmebol recibieron público visitante —detalló—, incluso cuando desde la provincia habíamos prohibido ese ingreso. Sin embargo, los protocolos de la competencia de la Copa Libertadores exigen a los clubes la presentación de un plan operativo; ninguno de esos protocolos se cumplió”.

El ministro agregó que en el exterior del estadio, bajo control absoluto de la Policía, no se registraron incidentes: “Los hinchas llegaron en el horario establecido, se coordinó el traslado con la Policía de la Ciudad, ingresaron a la cancha y no hubo disturbios afuera. Lo que ocurrió fue ya adentro, y allí la responsabilidad era de la seguridad privada”. Alonso remarcó que la conducta agresiva de un pequeño grupo de violentos comenzó minutos antes del inicio del partido y se intensificó por la falta de un cordón de seguridad privada que limitara sus acciones. “No había una línea de seguridad privada que impidiera a los hinchas balconear hacia la parte de abajo. Eso fue clave para que la situación se descontrolara”.

Con dureza, el funcionario relató que los ataques dentro de la tribuna se intensificaron de manera notable durante los primeros 45 minutos. “Empezaron a prender fuego, a hacer desmanes... se ve en las imágenes que no hubo control. Destrozaron todo el estadio adentro: arrancaron fierros de las escaleras, rompieron baños, mijitorios e inodoros”.

Incidentes en Independiente - U de Chile

Además, destacó que la reacción efectiva tardó en llegar porque correspondía a la Conmebol liderar el comité de crisis, solicitar la evaluación de la Policía y tomar decisiones que, según Alonso, se demoraron sin necesidad: “Si el partido se suspendía en el primer tiempo, no hubiese pasado nada de lo que pasó”.

Caos dentro del estadio de Independiente y atención a víctimas

La serie de fallas continuó cuando, tras un prolongado entretiempo, la organización pidió a la Policía desalojar la tribuna para que el encuentro pudiera reanudarse. “El oficial de Policía fue claro: el partido se tenía que suspender y desalojar las tribunas, la gente se iba a ir, que fue lo que ocurrió”, afirmó. No obstante, antes de concretarse esta orden, alrededor de cuarenta hinchas de Independiente lograron derribar una pared metálica e ingresar a la zona destinada a los visitantes, desencadenando un violento enfrentamiento con los barras de la Universidad de Chile.

Un hincha de Independiente herido.

Alonso enfatizó que, durante el caos, la labor de la Policía se centró en proteger a las familias y atender a los lesionados. “La prioridad fue rescatar a quienes quedaron atrapados y garantizar la seguridad de los que no eran parte de los grupos violentos”, explicó. Como consecuencia de los incidentes, se contabilizaron 111 detenidos, 20 heridos —dos de ellos en estado grave, hospitalizados en el Fiorito— y varios agentes policiales resultaron lastimados mientras prestaban asistencia a las víctimas.

“Nunca íbamos a reprimir con gases o balas de goma en una tribuna donde había familias, mujeres y niños —explicó Alonso—. Separar a los violentos de las personas comunes fue imprescindible para evitar una tragedia aún mayor. Si el partido se hubiera suspendido a tiempo, estábamos en condiciones de desalojar el estadio sin que ocurriera nada de todo esto, pero no se cumplieron los protocolos. Lo que pasó fue consecuencia de la falta de decisión y del fallo de la seguridad privada”.

Decisiones de la Conmebol y sanciones a los responsables

Consultado sobre el origen de los elementos contundentes usados como armas, Alonso aclaró: “No entraron con palos; rompieron la estructura del club y usaron caños, fierros, perfiles de hierro de los escalones... Peor todavía. Fue un hecho de incivilidad impresionante, impresionante”.

El ministro subrayó que, en los encuentros internacionales, la responsabilidad de tomar decisiones recae en el delegado de la Conmebol, encargado de aplicar el protocolo, valorar la gravedad de los incidentes y actuar en tiempo y forma, algo que, según Alonso, “no se cumplieron”. “Lo único que les importa es el espectáculo televisivo, que las tribunas estén llenas de gente para la transmisión. Ellos no aceptan tribunas vacías, a pesar del peligro”, criticó.

En cuanto a los detenidos, el funcionario indicó que permanecían en la comisaría cuarta y que su situación judicial se definía mediante el análisis de las grabaciones del estadio. “El fiscal avaló todo lo actuado por la Policía; ahora estamos identificando a todos los violentos, tanto a quienes están aprehendidos como a los que lograron escapar. Hay implicados por lesiones graves, leves y daños a la propiedad”, detalló.

Qué dijo la Conmebol tras los gravísimos incidentes en Independiente.

Alonso enfatizó la necesidad de imponer sanciones contundentes: “Cuando la U de Chile jugó en el estadio de Estudiantes hubo otros destrozos, e instalamos doscientas cincuenta prohibiciones de admisión. Con estos clubes y barras violentas hay que ser firmes: si no se saben comportar, que no vengan a la cancha. Es lo que hacemos en el fútbol argentino, donde evaluamos los riesgos y separamos las parcialidades para evitar que se crucen”.

Coordinación con Nación y revisión de protocolos

Respecto a la coordinación con el Ministerio de Seguridad de la Nación, Alonso confirmó la colaboración estrecha: “Trabajamos muy bien en la aplicación del derecho de admisión. Ayer actuó el programa Tribuna Segura, y ahora vamos a identificar y sancionar a todos los violentos que participaron”.

Consultado sobre la condición de los dos heridos graves, el ministro detalló: “Uno sufrió un golpe muy fuerte en la base del cráneo; el otro cayó al vacío desde la tribuna. El primero es el que está en estado más delicado, ambos están internados en el hospital”.

En relación con el club, Alonso sostuvo que ahora la responsabilidad de rendir cuentas corresponde a la fiscalía y a la seguridad privada: “El delegado de Conmebol tendrá que explicar por qué tomó o no tomó las decisiones que correspondían. El problema es que se priorizan las imágenes televisivas antes que la seguridad del público”.

El funcionario cerró señalando que el episodio exige revisar a fondo los protocolos y las responsabilidades de todos los actores involucrados: “Hay una cuestión de conducta de los hinchas que no puede ser tolerada —resumió—. Pero también falló la toma de decisiones y la actuación de la seguridad privada y los organizadores”.

El escándalo generado durante el encuentro entre Independiente y Universidad de Chile pone en el foco la actuación de la Conmebol, los clubes, la seguridad privada y la coordinación con la Policía, elementos clave para prevenir —o, en su defecto, propiciar— situaciones violentas. Según Alonso, resulta imprescindible extraer lecciones de estos episodios para evitar su repetición en futuros torneos internacionales y reforzar los mecanismos de control en este tipo de “espectáculos internacionales”.

Gravísimos incidentes en el partido de Independiente y Universidad de Chile.

La realidad del fútbol sudamericano vuelve a verse marcada por denuncias de negligencia y deficiencias en la gestión de la seguridad en eventos masivos. Lo ocurrido en Avellaneda plantea la necesidad de replantear la relación entre organismos internacionales, clubes y fuerzas estatales. Mientras la Justicia continúa con la investigación y la identificación de los responsables, la sociedad exige sanciones concretas y atención a las advertencias de quienes, como Alonso, tienen funciones de autoridad pública.

El presidente de Independiente pidió que le den por ganado el partido al equipo local. Desde la Conmebol rechazan la posibilidad.

La respuesta de la Conmebol

Fuentes vinculadas con la organización del encuentro explicaron a Infobae que la responsabilidad de la seguridad recae directamente sobre el club anfitrión. “Por más que la barra de la Universidad de Chile haya empezado con los incidentes, la responsabilidad es siempre del club local”, subrayaron.

Desde el ámbito deportivo, indicaron que las sanciones suelen imponerse al club organizador, por lo que resulta poco probable que el partido sea otorgado como ganado a Independiente, tal como solicitaba el presidente del club de Avellaneda, Néstor Grindetti.