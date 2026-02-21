sábado 21 de febrero de 2026

21 de febrero de 2026 - 10:30
Liga Profesional

Gimnasia (Mendoza) vs Independiente: previa, horario y cómo llegan para la fecha 7 del Apertura

Te contamos la previa del duelo Gimnasia (Mendoza) vs Independiente, que se enfrentarán en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie el próximo martes 24 de febrero a las 22:00 (hora Argentina).

Gimnasia (Mendoza) vs Independiente: previa, horario y cómo llegan para la fecha 7 del Apertura
BsAs (DataFactory)

El duelo correspondiente a la fecha 7 del Apertura se jugará el próximo martes 24 de febrero a las 22:00 (hora Argentina).

Así llegan Gimnasia (Mendoza) y Independiente

Ambos equipos llegan al encuentro de esta jornada con ansias de recuperar la senda de la victoria. El conjunto local viene de perder, mientras que la visita obtuvo un empate la fecha pasada.

Últimos resultados de Gimnasia (Mendoza) en partidos del Apertura

Gimnasia (Mendoza) no quiere lamentar otra caída: 0 a 1 finalizó su partido frente a Gimnasia. En las 4 jornadas anteriores, sus resultados fueron variados: tiene 1 encuentro ganado y perdió 3. Pudo marcar 2 goles y ha recibido 8.

Últimos resultados de Independiente en partidos del Apertura

Independiente sumó de a uno en la fecha anterior, tras igualar por a con Independiente Riv. (M). En los últimos partidos que disputó obtuvo 2 victorias y 2 empates. Ha convertido 5 goles y ha recibido 2 en contra.


Fechas y rivales de Gimnasia (Mendoza) en los próximos partidos del Apertura
  • Fecha 8: vs Boca Juniors: 28 de febrero - 17:45 (hora Argentina)
  • Fecha 9: vs Defensa y Justicia: 5 de marzo - 18:30 (hora Argentina)
  • Fecha 10: vs Dep. Riestra: 12 de marzo - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs Estudiantes: 17 de marzo - 21:15 (hora Argentina)
  • Fecha 12: vs Newell`s: 21 de marzo - 17:45 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Independiente en los próximos partidos del Apertura
  • Fecha 7: vs Gimnasia (Mendoza): 24 de febrero - 22:00 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Central Córdoba (SE): 28 de febrero - 20:00 (hora Argentina)
  • Fecha 9: vs San Lorenzo: 7 de marzo - 19:15 (hora Argentina)
  • Fecha 10: vs Unión: 10 de marzo - 19:45 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs Instituto: 16 de marzo - 22:15 (hora Argentina)
Horario Gimnasia (Mendoza) e Independiente, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 22:00 horas
  • Colombia y Perú: 20:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 19:00 horas
  • Venezuela: 21:00 horas

FUENTE: BsAs (DataFactory)

