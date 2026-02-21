Gimnasia (Mendoza) vs Independiente: previa, horario y cómo llegan para la fecha 7 del Apertura

BsAs (DataFactory)

El duelo correspondiente a la fecha 7 del Apertura se jugará el próximo martes 24 de febrero a las 22:00 (hora Argentina).

Así llegan Gimnasia (Mendoza) y Independiente Ambos equipos llegan al encuentro de esta jornada con ansias de recuperar la senda de la victoria. El conjunto local viene de perder, mientras que la visita obtuvo un empate la fecha pasada.

Últimos resultados de Gimnasia (Mendoza) en partidos del Apertura Gimnasia (Mendoza) no quiere lamentar otra caída: 0 a 1 finalizó su partido frente a Gimnasia. En las 4 jornadas anteriores, sus resultados fueron variados: tiene 1 encuentro ganado y perdió 3. Pudo marcar 2 goles y ha recibido 8.

Últimos resultados de Independiente en partidos del Apertura Independiente sumó de a uno en la fecha anterior, tras igualar por a con Independiente Riv. (M). En los últimos partidos que disputó obtuvo 2 victorias y 2 empates. Ha convertido 5 goles y ha recibido 2 en contra.



Fechas y rivales de Gimnasia (Mendoza) en los próximos partidos del Apertura Fecha 8: vs Boca Juniors: 28 de febrero - 17:45 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Defensa y Justicia: 5 de marzo - 18:30 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Dep. Riestra: 12 de marzo - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Estudiantes: 17 de marzo - 21:15 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Newell`s: 21 de marzo - 17:45 (hora Argentina) Fechas y rivales de Independiente en los próximos partidos del Apertura Fecha 7: vs Gimnasia (Mendoza): 24 de febrero - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Central Córdoba (SE): 28 de febrero - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 9: vs San Lorenzo: 7 de marzo - 19:15 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Unión: 10 de marzo - 19:45 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Instituto: 16 de marzo - 22:15 (hora Argentina) Horario Gimnasia (Mendoza) e Independiente, según país Argentina y Chile (Santiago): 22:00 horas

Colombia y Perú: 20:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 19:00 horas

Venezuela: 21:00 horas © 2026 DataFactory FUENTE: BsAs (DataFactory)

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.