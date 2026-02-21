domingo 22 de febrero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
21 de febrero de 2026 - 10:35
Liga Profesional

Central Córdoba (SE) vs Talleres: previa, horario y cómo llegan para la fecha 7 del Apertura

Central Córdoba (SE) y Talleres se enfrentan en el estadio Único Madre de Ciudades. El duelo se jugará el martes 24 de febrero desde las 19:45 (hora Argentina).

Central Córdoba (SE) vs Talleres: previa, horario y cómo llegan para la fecha 7 del Apertura
BsAs (DataFactory)

El juego entre Central Córdoba (SE) y Talleres se disputará el próximo martes 24 de febrero por la fecha 7 del Apertura, a partir de las 19:45 (hora Argentina) en el estadio Único Madre de Ciudades.

Lee además
cero a cero termino el partido entre central cordoba (se) y tigre

Cero a cero terminó el partido entre Central Córdoba (SE) y Tigre
dep. riestra y huracan terminaron sin goles

Dep. Riestra y Huracán terminaron sin goles

Así llegan Central Córdoba (SE) y Talleres

Mientras que la visita se encuentra exultante por su victoria en la jornada anterior, el equipo local viene de empatar su último partido en el torneo y se espera un partido lleno de acciones en ambas porterías.

Últimos resultados de Central Córdoba (SE) en partidos del Apertura

En la fecha anterior, Central Córdoba (SE) se fue con un solo punto al conseguir un empate por frente a Tigre. Con 1 triunfo, 1 empates y 2 partidos perdidos, así avanza el historial reciente en la temporada actual del torneo, con 1 gol marcado y con 3 en contra en esos partidos.

Últimos resultados de Talleres en partidos del Apertura

En la jornada anterior, Talleres derrotó 1-0 a Rosario Central. Como resultado de los últimos partidos de la actual temporada, cuenta con 1 triunfo, 1 empate y 2 derrotas. En esos duelos, pudo celebrar 6 goles y le marcaron 6 en su arco.

Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 2 victorias para el anfitrión, mientras que la visita tiene 2 y ambos terminaron igualados 1 vez. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 2 de junio, en el torneo Argentina - Liga Profesional 2024, y Talleres lo ganó por 2 a 4.


Fechas y rivales de Central Córdoba (SE) en los próximos partidos del Apertura
  • Fecha 7: vs Talleres: 24 de febrero - 19:45 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Independiente: 28 de febrero - 20:00 (hora Argentina)
  • Fecha 9: vs Boca Juniors: 8 de marzo - 19:15 (hora Argentina)
  • Fecha 10: vs Defensa y Justicia: 12 de marzo - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs Dep. Riestra: 17 de marzo - 21:15 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Talleres en los próximos partidos del Apertura
  • Fecha 8: vs San Lorenzo: 28 de febrero - 22:15 (hora Argentina)
  • Fecha 9: vs Unión: 6 de marzo - 22:00 (hora Argentina)
  • Fecha 10: vs Instituto: 12 de marzo - 19:15 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs Belgrano: 15 de marzo - 17:30 (hora Argentina)
  • Fecha 12: vs Independiente: 21 de marzo - 20:00 (hora Argentina)
Horario Central Córdoba (SE) y Talleres, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 19:45 horas
  • Colombia y Perú: 17:45 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:45 horas
  • Venezuela: 18:45 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Cero a cero terminó el partido entre Central Córdoba (SE) y Tigre

Dep. Riestra y Huracán terminaron sin goles

Doblete de Tiziano Perrotta en la goleada 3-0 de Banfield frente a Newell`s

Platense derrotó 1-0 a Barracas Central con un gol agónico

Independiente Riv. (M) gana 3-2 a Independiente con doblete de Fabrizio Sartori

Las más leídas

Una familia jujeña que vive en Ushuaia perdió todo: se le incendió la casa y necesitan ayuda
Tragedia.

Una familia jujeña que vive en Ushuaia perdió todo: se le incendió la casa y necesitan ayuda

Así será el croonograma de vacunación y castración la próxima semana
Mascotas.

Cronograma de vacunación y castración para la próxima semana

Estado de las rutas en Jujuy este sábado 21 de febrero: hay desvíos y circulación restringida - Imagen de archivo
Tránsito.

Estado de las rutas en Jujuy este sábado 21 de febrero: hay desvíos y circulación restringida

El combinado de Rugby del Norte se prepara para viajar al Principado de Mónaco con un jujeño
Orgullo.

El combinado de Rugby del Norte se prepara para viajar al Principado de Mónaco con un jujeño

Los diez puntos claves para entender la Reforma Laboral: vacaciones, indemnizaciones y banco de horas
Uno por uno.

Los diez puntos claves para entender la Reforma Laboral: vacaciones, indemnizaciones y banco de horas

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel