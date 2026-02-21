sábado 21 de febrero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
21 de febrero de 2026 - 10:34
Liga Profesional

Belgrano vs Atlético Tucumán: previa, horario y cómo llegan para la fecha 7 del Apertura

Belgrano y Atlético Tucumán se miden en Gigante de Alberdi el martes 24 de febrero a las 21:30 (hora Argentina).

Belgrano vs Atlético Tucumán: previa, horario y cómo llegan para la fecha 7 del Apertura
BsAs (DataFactory)

Por la fecha 7 del Apertura, Atlético Tucumán y Belgrano se enfrentan el martes 24 de febrero desde las 21:30 (hora Argentina), en Gigante de Alberdi.

Lee además
se posterga el partido entre aldosivi y argentinos juniors

Se posterga el partido entre Aldosivi y Argentinos Juniors
central cordoba (se) vs talleres: previa, horario y como llegan para la fecha 7 del apertura

Central Córdoba (SE) vs Talleres: previa, horario y cómo llegan para la fecha 7 del Apertura

Así llegan Belgrano y Atlético Tucumán

Ambos equipos buscarán no repetir lo que hicieron en su último partido del torneo. La visita se quedó con las manos vacías tras la derrota sufrida la jornada pasada. Por su parte, el conjunto local logró rescatar un punto en el empate conseguido la fecha anterior.

Últimos resultados de Belgrano en partidos del Apertura

Belgrano terminó con un empate en 1 frente a Defensa y Justicia en la pasada jornada. En las 4 jornadas anteriores, ganó en 2 ocasiones y empató 2. Recibió 2 goles y sumó 4 a favor.

Últimos resultados de Atlético Tucumán en partidos del Apertura

Atlético Tucumán llega a este partido con una derrota por 1 a 2 ante Instituto. Recientemente, el equipo visitante tiene resultados bastante diversos: 1 victoria, 1 derrota y 2 empates, en los que convirtió 7 goles y le han encajado 5.

En esta competencia, los resultados de Atlético Tucumán han sido desfavorables en sus juegos como visitante: no ganó ninguno de los últimos 3 partidos.

Durante las últimas jornadas el conjunto local acumuló 2 victorias, la visita 1 y entre sí un total de 2 empates. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 22 de septiembre, en el torneo Argentina - Liga Profesional 2024, y Belgrano sacó un triunfo, con un marcador 2 a 4.


Fechas y rivales de Belgrano en los próximos partidos del Apertura
  • Fecha 8: vs Huracán: 3 de marzo - 19:00 (hora Argentina)
  • Fecha 9: vs Sarmiento: 7 de marzo - 21:30 (hora Argentina)
  • Fecha 10: vs Estudiantes (RC): 12 de marzo - 19:15 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs Talleres: 15 de marzo - 17:30 (hora Argentina)
  • Fecha 12: vs Racing Club: 21 de marzo - 22:15 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Atlético Tucumán en los próximos partidos del Apertura
  • Fecha 8: vs Racing Club: 3 de marzo - 21:15 (hora Argentina)
  • Fecha 9: vs River Plate: 8 de marzo - 21:15 (hora Argentina)
  • Fecha 10: vs Aldosivi: 11 de marzo - 22:00 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs Barracas Central: 16 de marzo - 15:30 (hora Argentina)
  • Fecha 12: vs Gimnasia: 20 de marzo - 21:00 (hora Argentina)
Horario Belgrano y Atlético Tucumán, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 21:30 horas
  • Colombia y Perú: 19:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas
  • Venezuela: 20:30 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Se posterga el partido entre Aldosivi y Argentinos Juniors

Central Córdoba (SE) vs Talleres: previa, horario y cómo llegan para la fecha 7 del Apertura

San Lorenzo vs Instituto: previa, horario y cómo llegan para la fecha 7 del Apertura

Gimnasia (Mendoza) vs Independiente: previa, horario y cómo llegan para la fecha 7 del Apertura

Platense vs Defensa y Justicia: previa, horario y cómo llegan para la fecha 7 del Apertura

Lo que se lee ahora
Gimnasia de jujuy vs Chacarita: el plantel se prepara con confianza y una identidad en construcción video
Fútbol.

Gimnasia de jujuy vs Chacarita: el plantel se prepara con confianza y una identidad en construcción

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Se mantiene el alerta amarilla por tormentas para todo el fin de semana en Jujuy
Tiempo.

Se mantiene el alerta amarilla por tormentas para todo el fin de semana en Jujuy

Búsqueda de personas desaparecidas en el Río Grande. video
Tragedia.

Encontraron el cuerpo de un hombre en el Río Grande y buscan a otra persona desaparecida

Paro docente.
Educación.

Declararon un paro nacional docente para el lunes 2 de marzo

Natalia fue fotografiada cuando lloraba tras el femicidio de su hermana. Ahora, su pareja la estranguló a ella y se fugó. video
Policiales.

Femicidios en Salta: dos hermanas fueron asesinadas por sus parejas en menos de nueve años

Carnaval Joven en Parque San Martín: tarde de deporte y música para adolescentes
Recreación.

Carnaval Joven en Parque San Martín: tarde de deporte y música para adolescentes

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel