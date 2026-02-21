Belgrano vs Atlético Tucumán: previa, horario y cómo llegan para la fecha 7 del Apertura

Por la fecha 7 del Apertura, Atlético Tucumán y Belgrano se enfrentan el martes 24 de febrero desde las 21:30 (hora Argentina), en Gigante de Alberdi.
Ambos equipos buscarán no repetir lo que hicieron en su último partido del torneo. La visita se quedó con las manos vacías tras la derrota sufrida la jornada pasada. Por su parte, el conjunto local logró rescatar un punto en el empate conseguido la fecha anterior.
Belgrano terminó con un empate en 1 frente a Defensa y Justicia en la pasada jornada. En las 4 jornadas anteriores, ganó en 2 ocasiones y empató 2. Recibió 2 goles y sumó 4 a favor.
Atlético Tucumán llega a este partido con una derrota por 1 a 2 ante Instituto. Recientemente, el equipo visitante tiene resultados bastante diversos: 1 victoria, 1 derrota y 2 empates, en los que convirtió 7 goles y le han encajado 5.
En esta competencia, los resultados de Atlético Tucumán han sido desfavorables en sus juegos como visitante: no ganó ninguno de los últimos 3 partidos.
Durante las últimas jornadas el conjunto local acumuló 2 victorias, la visita 1 y entre sí un total de 2 empates. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 22 de septiembre, en el torneo Argentina - Liga Profesional 2024, y Belgrano sacó un triunfo, con un marcador 2 a 4.
