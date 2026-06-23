Federico Prieto asumió como nuevo interventor del PJ Jujuy

Federico Prieto asumió este lunes 22 de junio como nuevo interventor del Partido Justicialista (PJ), distrito Jujuy, y comenzó a trabajar en el proceso de normalización de la fuerza política.

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Jujuy. Villada en el PJ: "Vengo para generar un proceso de reorganización y de normalización"

La designación fue dispuesta por el juez federal Esteban Hansen luego de la resolución de la Cámara Nacional Electoral, que confirmó la intervención judicial del PJ jujeño y ordenó reemplazar al anterior interventor, Ricardo Guillermo Villada.

El doctor Federico H. Prieto quedó formalmente a cargo del Partido Justicialista de Jujuy y ya inició las "tareas vinculadas con la reorganización interna y la normalización partidaria".

Su nombramiento se produjo después de que la Cámara Nacional Electoral ratificara la intervención judicial del espacio político y dispusiera el apartamiento de Villada.

La intervención fue confirmada por 180 días

El 11 de junio, la Cámara Nacional Electoral resolvió mantener la intervención judicial del Partido Justicialista de Jujuy por un plazo de 180 días.

En la misma resolución, el tribunal decidió separar a Ricardo Guillermo Villada de su función como interventor y ordenó que se designara a un reemplazante para continuar con el proceso.

A partir de esa decisión, el juez federal Esteban Hansen nombró a Federico Prieto, quien asumió el cargo este lunes y comenzó a trabajar en la normalización del partido.