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23 de junio de 2026 - 17:54
Política.

Federico Prieto asumió como nuevo interventor del PJ Jujuy

La Cámara Nacional Electoral confirmó la intervención judicial del partido y el juez federal Esteban Hansen nombró al nuevo interventor.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
PJ Jujuy.

PJ Jujuy.

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La designación fue dispuesta por el juez federal Esteban Hansen luego de la resolución de la Cámara Nacional Electoral, que confirmó la intervención judicial del PJ jujeño y ordenó reemplazar al anterior interventor, Ricardo Guillermo Villada.

Federico Prieto asumió la intervención del PJ

El doctor Federico H. Prieto quedó formalmente a cargo del Partido Justicialista de Jujuy y ya inició las "tareas vinculadas con la reorganización interna y la normalización partidaria".

Su nombramiento se produjo después de que la Cámara Nacional Electoral ratificara la intervención judicial del espacio político y dispusiera el apartamiento de Villada.

La intervención fue confirmada por 180 días

El 11 de junio, la Cámara Nacional Electoral resolvió mantener la intervención judicial del Partido Justicialista de Jujuy por un plazo de 180 días.

En la misma resolución, el tribunal decidió separar a Ricardo Guillermo Villada de su función como interventor y ordenó que se designara a un reemplazante para continuar con el proceso.

A partir de esa decisión, el juez federal Esteban Hansen nombró a Federico Prieto, quien asumió el cargo este lunes y comenzó a trabajar en la normalización del partido.

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