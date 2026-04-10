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10 de abril de 2026 - 16:04
Jujuy.

Ricardo Villada en el PJ: "Vengo para generar un proceso de reorganización y de normalización"

El nuevo interventor del PJ, Ricardo Villada, llegó a Jujuy y habló sobre el futuro del partido y su rol.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Ricardo Villada, nuevo interventor del PJ

Ricardo Villada, nuevo interventor del PJ

La Justicia Federal de Jujuy anuló la intervención dispuesta por Cristina Kirchner en el Partido Justicialista (PJ) de Jujuy y dejó sin efecto las últimas resoluciones dictadas por sus interventores, Aníbal Fernández y Gustavo Menendez, y designó en el cargo Ricardo Villada.

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“Yo soy un hombre de la democracia, con un compromiso y un respeto muy grande por todos los partidos políticos y particularmente aquellos que han tenido una trayectoria en la vida institucional, en la vida de nuestro país. Como consecuencia, he aceptado este desafío”.

“Vengo con el ánimo de poder generar un proceso de reorganización y de normalización de un partido como el Partido Justicialista. No tengo vinculaciones con los diferentes sectores políticos de aquí”, dijo y detalló que ni siquiera es afiliado al PJ en Salta.

Sede del Partido Justicialista (PJ)
Sede del Partido Justicialista (PJ)

Sede del Partido Justicialista (PJ)

“Por lo tanto tengo la distancia suficiente como para ofrecer las garantías de ecuanimidad y de transparencia para que se pueda lograr esto que, en definitiva, tiene como único centro a los afiliados al Partido Justicialista”, recalcó en rueda de prensa.

Villada tendrá la misión de normalizar el partido y reportarse cada 15 días ante la Justicia Federal. El dirigente mantuvo una reunión con el Juez Federal donde fue notificado e intercambiaron algunas opiniones respecto a cómo llevar adelante este proceso.

Los objetivos de Villada

“El objetivo es uno solo, que es lograr que los afiliados al Partido Justicialista puedan decidir quiénes son sus autoridades, que haya un partido que salga fortalecido de este proceso y que salga de una situación muy incómoda. Hoy por hoy hay bastante tiempo que no han elegido sus autoridades y, con lo cual, eso pone en peligro al Partido Justicialista de poder tener una sanción”.

Embed - RICARDO VILLADA - INTERVENTOR DEL PJ

El PJ y las suspensiones

Sobre las suspensiones que se aplicaron en la anterior intervención a más de 300 dirigentes, Villada dijo que en la misma resolución que ha sacado el juez, “ deja sin efecto esas resoluciones. Por lo tanto, hoy por hoy no existen. De todas maneras, también quiero aclarar que mi misión no es abrir juicio sobre lo que pasó anteriormente”.

partido justicialista 21.jpg
Sede del Partido Justicialista.

Sede del Partido Justicialista.

“Tengo mucho respeto por muchos dirigentes a quien conozco. Voy a seguir interiorizándome y no voy a dejar de hablar con ningún dirigente ni ninguna línea interna, porque creo que la clave de este proceso va a ser escuchar con respeto y poder adoptar las decisiones que contengan a la mayor cantidad”, subrayó Villada.

Su rol en Jujuy

“No vengo a hacerme dueño de ninguna llave. Vengo a generar un proceso que amigue a todos los sectores. Me voy a poner en contacto con quienes eran interventores del partido y con la gente que hoy por hoy tiene el manejo del partido para, de una manera obviamente muy en concordancia, pueda hacerme cargo”, indicó.

“Soy un hombre que actúa con mucha responsabilidad, así que cuando me plantearon este tema, tengo un cuadro de situación muy detallado de personas, situaciones, hechos y demás. Así que tengo toda esa información, ya hice una evaluación, ya tengo un plan de acción muy definido que lo he compartido con el juez”.

Marcó que viene a trabajar “con los jujeños. Creo que una de las cosas negativas que se generó es también traer gente de otro lado y hacer las cosas. Acá estoy yo y creo que esto lo debemos construir, a mí me dieron un rol, lo debo cumplir y se lo debo a la gente de Jujuy”, cerró.

Futuras elecciones

Sobre la chance de llamar a elecciones internas, Villada aseguró que “es imperativo que haya un proceso de elecciones internas y con fecha cierta. Porque justamente se viene de una etapa en donde era “ya va a haber, mañana va a pasar esto” y lo otro, digamos. Y esto generó mucha desconfianza. Lo importante es la competencia y reglas claras. Y la principal regla es la fecha de elección”, anticipó.

“Lo primero que debo hacer es establecer una fecha de elecciones y luego armar el cronograma electoral. No vengo a manejar el Partido Justicialista de Jujuy. Lo que vengo es a generar las condiciones para que los jujeños que son afiliados, recuperen el manejo del partido”, insistió.

Confirmó que se trabaja sobre los padrones. “Vamos a ver si los dirigentes opinan que debe haber una apertura de afiliaciones. Yo creo que no debería ser prudente. Y si lo es por un corto plazo”, dijo Villada abordado por los periodistas.

“La idea es que luego de ese proceso, y ya con un padrón que dé certeza a toda la dirigencia, establecer una fecha, el cronograma, una junta electoral en la que estén todos participando”, recalcó el flamante interventor.

“Afrontar el desafío que tienen los dirigentes de estar a la altura de las circunstancias, dejar de lado las diferencias, priorizar la unión en todos ellos y hacer lo que todos los justicialistas quieren, que es tener un partido normalizado y en funcionamiento”, señaló.

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