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10 de abril de 2026 - 12:35
Política.

Intervención del PJ de Jujuy: "Buscan normalizar el partido", aseguró Carlos De Aparici

Carlos De Aparici habló tras la intervención del PJ de Jujuy y aseguró que la medida apunta a normalizar el partido.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Carlos De Aparici
Sede del Partido Justicialista (PJ)

Sede del Partido Justicialista (PJ)

La nueva intervención judicial del Partido Justicialista (PJ) de Jujuy abre un nuevo escenario político. En diálogo con TodoJujuy, el dirigente Carlos De Aparici explicó que esto tiene como objetivo regularizar el funcionamiento institucional del PJ. “La decisión apunta a normalizar el partido y que vuelva a tener autoridades elegidas por sus afiliados”, sostuvo.

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De acuerdo a lo señalado, el PJ jujeño se encontraba bajo una intervención partidaria desde 2023, período en el que se fueron postergando de manera reiterada los procesos electorales internos. “Se han postergado indefinidamente los procesos eleccionarios”, remarcó De Aparici.

Sede del Partido Justicialista (PJ)
Sede del Partido Justicialista (PJ)

Sede del Partido Justicialista (PJ)

Con este nuevo escenario, se abre la posibilidad de avanzar hacia elecciones internas, en caso de que no se logre una lista de unidad dentro del espacio. Según explicó el dirigente, estos comicios deberían realizarse con control judicial para garantizar transparencia. “Si no hay unidad, habrá que ir a un proceso electoral y que sean los afiliados los que definan”, indicó.

Otro punto clave de la resolución judicial es la anulación de sanciones que habían sido aplicadas a afiliados en el marco del proceso interno. “Hoy no hay ninguna suspensión vigente porque se entendió que se violaban derechos”, afirmó.

El dirigente consideró que el partido debe recuperar su rol político y su vínculo con la sociedad. “El Partido Justicialista necesita ordenarse hacia adentro para después poder hacerlo hacia afuera, volver a ser representativo y reconstruir una propuesta para la provincia”, expresó.

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