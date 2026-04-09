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9 de abril de 2026 - 12:36
Política.

La Justicia interviene el PJ jujeño y designa a Ricardo Villada como nuevo interventor

La medida anula resoluciones internas del Partido Justicialista y designa a Ricardo Villada como interventor con informes quincenales obligatorios.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
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El fallo declara la nulidad de las Resoluciones N° 2 y 3 del año 2026, dictadas por los interventores partidarios. En ese mismo documento, la Justicia ordena la intervención del espacio político y designa a un nuevo responsable.

“Dispóngase la intervención judicial del Partido Justicialista de este distrito, por el término de ciento ochenta (180) días, y designase como interventor judicial a Ricardo Guillermo Villada”, señala la resolución.

Alcance de la intervención judicial

La medida implica el desplazamiento de la conducción partidaria que encabezaban Aníbal Fernández y Gustavo Menéndez. A partir de ahora, la estructura del PJ jujeño queda bajo supervisión judicial.

El interventor designado tendrá a su cargo la reorganización del partido, con el objetivo de restablecer su funcionamiento institucional y avanzar en un proceso de normalización.

El fallo también fija obligaciones concretas para la nueva autoridad. En ese sentido, el texto judicial indica: “Hágase saber al Interventor Ricardo Guillermo Villada, que deberá presentar al Tribunal un informe quincenal detallando el estado de avance de la normalización del partido de autos”.

Los fundamentos de la decisión

La resolución judicial pone el foco en la validez de decisiones adoptadas durante el año 2026 dentro del partido. En ese marco, el juez declara inválidas las resoluciones cuestionadas. Según el contexto del fallo, esas medidas se adoptaron sin respetar el debido proceso, lo que derivó en la intervención de la Justicia federal.

Además, el magistrado advierte sobre una situación interna compleja dentro del PJ jujeño, caracterizada por una “grave anormalidad institucional”.

Entre los elementos mencionados en el fallo aparecen la postergación reiterada de elecciones internas y los conflictos entre distintos sectores del partido. También se menciona la falta de acciones concretas orientadas a normalizar la vida partidaria, lo que profundizó la situación institucional.

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