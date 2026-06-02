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2 de junio de 2026 - 14:50
Jujuy.

Interrupción programada del servicio eléctrico este miércoles: qué zonas alcanzará

Habrá una interrupción programada del servicio eléctrico durante varias horas. Conocé qué sectores estarán afectados y por qué se realizará.

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Por  Judith Girón
Interrupción programada del servicio eléctrico este miércoles

Interrupción programada del servicio eléctrico este miércoles

Según informaron desde la empresa prestataria, el corte se realizará para permitir tareas de mantenimiento y mejoras en la red de distribución eléctrica, trabajos que requieren la suspensión temporal del suministro por razones de seguridad.

La interrupción afectará al barrio Los Molinos, específicamente el sector comprendido entre las calles El Mundo, Tiempo Argentino, La Última y la Colectora de la Ruta Nacional N° 9, además de zonas aledañas.

El horario estimado del corte será de 8:00 a 14:00 horas, aunque el servicio podría restablecerse antes si las tareas finalizan con anticipación.

Qué trabajos se realizarán durante la interrupción programada del servicio eléctrico

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De acuerdo con lo informado por el área técnica, los operarios llevarán adelante un despeje arbóreo, una tarea que consiste en retirar ramas y vegetación ubicadas cerca de las líneas eléctricas para evitar contactos que puedan provocar interrupciones del servicio o daños en la infraestructura.

Además, se efectuará el recambio de crucetas, estructuras que sostienen los conductores eléctricos sobre los postes y que deben ser reemplazadas cuando presentan desgaste o han cumplido su vida útil.

Desde la empresa recomendaron desenchufar los artefactos eléctricos que no sean de primera necesidad para evitar inconvenientes cuando el suministro sea restablecido.

Indicaron también que estas tareas forman parte del plan de inversión y mantenimiento destinado a optimizar la calidad y confiabilidad del servicio eléctrico en la capital jujeña

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