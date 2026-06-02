EJESA informó que este martes 2 de junio habrá una interrupción programada de energía eléctrica en San Antonio, debido a trabajos de mejoras en la red. La medida afectará a la zona de El Carril y sectores aledaños.

Según el comunicado, la interrupción del servicio está prevista entre las 9 y las 14 horas, aproximadamente. Durante ese período, la empresa realizará el cambio de postes en la red eléctrica.

Trabajos previstos en San Antonio Desde EJESA indicaron que las tareas consisten en reemplazar estructuras antiguas o deterioradas por postes nuevos, más seguros y resistentes. Además, se realizará despeje arbóreo en la red.

Ese trabajo incluye el retiro o recorte controlado de ramas y árboles cercanos a los cables, con el objetivo de evitar interferencias y garantizar el correcto funcionamiento del servicio eléctrico.

Lo más importante Día: martes 2 de junio.

martes 2 de junio. Horario: de 9 a 14 horas, aproximadamente.

de 9 a 14 horas, aproximadamente. Lugar: San Antonio.

San Antonio. Zona afectada: El Carril y zonas aledañas.

El Carril y zonas aledañas. Motivo: cambio de postes y despeje arbóreo.

cambio de postes y despeje arbóreo. Objetivo: mejorar la seguridad y el funcionamiento de la red eléctrica.

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