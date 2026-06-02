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2 de junio de 2026 - 08:39
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Interrupción programada de energía eléctrica en San Antonio

El servicio de energía eléctrica se verá afectado de 9 a 14 horas en El Carril y zonas aledañas de San Antonio por trabajos de mejoras en la red.

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Según el comunicado, la interrupción del servicio está prevista entre las 9 y las 14 horas, aproximadamente. Durante ese período, la empresa realizará el cambio de postes en la red eléctrica.

Trabajos previstos en San Antonio

Desde EJESA indicaron que las tareas consisten en reemplazar estructuras antiguas o deterioradas por postes nuevos, más seguros y resistentes. Además, se realizará despeje arbóreo en la red.

Ese trabajo incluye el retiro o recorte controlado de ramas y árboles cercanos a los cables, con el objetivo de evitar interferencias y garantizar el correcto funcionamiento del servicio eléctrico.

Lo más importante

  • Día: martes 2 de junio.
  • Horario: de 9 a 14 horas, aproximadamente.
  • Lugar: San Antonio.
  • Zona afectada: El Carril y zonas aledañas.
  • Motivo: cambio de postes y despeje arbóreo.
  • Objetivo: mejorar la seguridad y el funcionamiento de la red eléctrica.

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