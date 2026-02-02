Carolina Moisés, tras suspensión de afiliados e internas en el PJ Jujuy : "Han desnaturalizado el peronismo"

El Partido Justicialista de Jujuy se encuentra atravesando una crisis institucional en donde la intervención partidaria suspendió una vez más las elecciones internas previstas para normalizar el partido y resolvió sancionar a más de 300 afiliados. La medida, formalizada a fines de enero, alcanzó a dirigentes que participaron de elecciones por fuera del PJ o acompañaron iniciativas legislativas cuestionadas por la conducción nacional, y profundizó la interna entre los sectores que iban a competir en los comicios.

En ese contexto, la senadora nacional Carolina Moisés cuestionó la decisión de la intervención del PJ jujeño de volver a suspender el proceso de internas y avanzar con sanciones disciplinarias. En una conferencia realizada este lunes denunció un esquema de disciplinamiento que, según afirmó, busca impedir la competencia interna.

“ Lo que pasó la semana pasada es de un mamarracho político ”, sostuvo Moisés, y apuntó directamente contra la intervención: “ Tienen miedo de participar de una elección interna ”. Según la senadora, el verdadero objetivo de la medida fue “abortar el proceso electoral”. “Estamos convencidos de que tenemos la fuerza electoral y la legitimidad para ganar una interna”, afirmó.

Embed - Carolina Moisés, tras suspensión en el PJ Jujuy : "Han desnaturalizado el peronismo"

La legisladora recordó que la intervención llegó con el mandato de normalizar el partido y convocar a elecciones transparentes. “Esto terminó con una lamentable decisión partidaria, suspendiendo el proceso y sancionando a más de 300 compañeros y compañeras”, señaló.

En ese marco, Moisés confirmó que el espacio que integra presentó una acción ante la Justicia Federal. “Pedimos la intervención del partido justicialista por parte de la Justicia. Esto no termina acá”, advirtió, y aseguró que seguirán acompañando a los afiliados sancionados en los próximos pasos legales.

Moisés responsabilizó directamente a Cristina Fernández de Kirchner por la situación del PJ jujeño. “Cristina es la que ordenó todo esto. El kirchnerismo quiere que esto fracase”, lanzó, y sostuvo que la provincia es utilizada como “una acción de disciplinamiento para todo el país”.

La senadora también vinculó la crisis interna con la falta de respuesta a los problemas cotidianos de la provincia. “Mientras la gente no puede pagar la luz y las escuelas están en mal estado, tenemos que estar en este barro de la pelea interna”, expresó Moisés.

Asimismo, Moisés afirmó que la actual conducción “ha desnaturalizado el peronismo”. “Se ha perdido la capacidad de representar intereses diversos y de construir una síntesis para ofrecer una alternativa de gobierno”, sostuvo la senadora. Frente a eso, se definió como parte de un grupo de peronistas que busca “reconstruir el presente para ser una opción en el futuro”.