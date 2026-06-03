Jujuy se suma a la marcha nacional "Ni Una Menos"

Este miércoles por la tarde, se lleva a cabo en Jujuy y en todas partes del país, la marcha “Ni Una Menos” , una jornada nacional contra la violencia de género y los femicidios.

Sociedad. Ni una menos en Jujuy: "La violencia contra las mujeres sigue siendo brutal"

La convocatoria fue en Plaza Belgrano y es impulsada en la provincia por la Multisectorial de Mujeres. También participan distintas organizaciones sociales, feministas, comunitarias y gremios locales.

Entre las demandas centrales de la jornada se destaca la necesidad de reforzar las políticas públicas para prevenir y abordar la violencia de género.

image Marcha Ni Una Menos en Jujuy.

También reclaman garantizar el acceso efectivo a la justicia y sostener los programas de asistencia, contención y acompañamiento a las víctimas.

La marcha se realiza en un contexto de fuerte conmoción nacional por recientes hechos de violencia extrema contra mujeres y niñas registrados en el país con el caso de Agostina Vega a flor de piel.

Desde la organización remarcaron la importancia de volver a ocupar las calles para exigir justicia, prevención, perspectiva de género y políticas públicas que garanticen protección.

"Hay mucho miedo"

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"Lamentablemente pidiendo y reclamando por los femicidios que son cada 31 horas, no estamos viendo en la sociedad lo que está pasando", dijo una mamá que asistió con su hija, "mi aporte es viniendo a marchar, para que visibilicen esto desde chiquitos, que son temas delicados pero que son problemáticas que existen y seguirán existiendo. Es importante que los niños participen y los padres toquemos estos temas que son tan delicados. Hay mucho miedo, desde que van a jardín, en todo momento".

Por su parte, Susana Rengifo, de la organización Mumalá comentó que "hoy todas las mujeres y los hombres debemos empezar a pensar que si queremos vivir en violencia tiene que ser ente todos. El grito de ni una menos tiene que seguir adelante, que toda la sociedad acompañe y empecemos a pensar lo que nos está pasando. Ojalá no haya que seguir pidiendo por una víctima más".

"Es una marcha muy masiva, tiene que ver con el crimen de Agostina y de las otras dos niñas, y con lo que nos conmociona. El movimiento de mujeres sale a la calle y crece por el sufrimiento y el dolor. Lamentablemente la violencia de género en el machismo nos sigue matando. Creo que muchos saben que es un problema de todos", destacó Mariana Vargas, referente de la Multisectorial de Mujeres.