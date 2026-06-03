Ni Una Menos: una multitud marcha en distintos lugares del país

Ni Una Menos: marchas y convocatorias en todo el país.

A once años de la primera marcha de Ni Una Menos , el país vuelve a movilizarse este 3 de junio en una jornada cuyo eje principal es el reclamo contra la violencia de género y los femicidios.

Jujuy. Marcha 3J "Ni Una Menos" en Jujuy: dónde y a que hora será

El colectivo feminista volvió a convocar a marchar esta tarde bajo la consigna “Vivas, libres y desendeudadas nos queremos”, a 11 años de la primera movilización surgida tras el femicidio de Chiara Páez. La convocatoria se da además en un contexto atravesado por el impacto de los crímenes de Agostina Vega y Dulce María Beatriz Candia.

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Frente al Congreso cuelga la bandera de rosa de Ni Una Menos. En los parlantes suena la canción Vivir Sin Miedo, de la cantautora mexicana Vivir Quintana.

Bajo el lema “Vivas, libres y desendeudadas nos queremos”, en la ciudad de Buenos Aires, distintas agrupaciones se movilizan esta tarde por el centro hasta el Parlamento, donde cerca de las 18.30 se dará lectura a un documento. A la convocatoria también se suman participantes que se acercan de manera espontánea.

En los alrededores del Palacio Legislativo ya se observan banderas contra la violencia de género, así como distintas intervenciones con los rostros de las 100 mujeres asesinadas en lo que va de este año en la Argentina. Significa una muerte cada 31 horas en el país.

Además, en las distintas provincias también hay marchas. En Córdoba, la concentración es en la esquina de avenida Colón y La Cañada, desde las 17.00hs. para luego movilizarse hasta la esquina del Patio Olmos donde se realizará el acto principal y se leerá un comunicado.

En Tucumán, la movilización comenzó a las 16.00hs. en Plaza Independencia donde se hizo una radio abierta para escuchar el testimonio de familiares de víctimas y se leyó un documento.

Sobre Corrientes, las diversas agrupaciones convocaron una jornada de reclamos, actividades y manifestaciones para las 16.30hs. en la intersección de avenida Costanera y calle Rioja, frente al Tribunal Oral Penal N° 2.

Respecto a Formosa, las actividades iniciaron a las 15.30. en plaza San Martín, para luego iniciar una movilización hasta el Reloj Histórico.

En Santa Fe hubo un encuentro a las 16.30hs. frente a la municipalidad de Santa Fe, para luego marchar hasta la plaza 25 de Mayo, frente a Tribunales y Casa de Gobierno.

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Chubut será otra de las provincias que este miércoles levantará la voz y habrá diversos encuentros en distintas ciudades como, por ejemplo, Rawson, Comodoro Rivadavia, Trelew, Puerto Madryn y Esquel.

Acerca de Santiago del Estero, se convocó a concentrarse en la intersección de Avenida Belgrano y Alvear para marchar hacia la Plaza Libertad.

Sobre San Juan, detallaron que la cita fue fijada para las 16.30 en la intersección de avenida Libertador y Las Heras, frente a la Legislatura provincial.

En Misiones, las concentraciones iniciaron entre las 15:30hs y 16:30hs en diferentes ciudades, pero en Posadas será en el Mástil de las avenidas Uruguay y Mitre.

En Tierra del Fuego habrá dos puntos importantes. Uno será Río Grande, en el que la concentración se iniciará a las 17.00hs en la Torre de Agua, mientras que en Ushuaia será en el cruce de las calles Fadul y San Martín.

En Argentina hubo un femicidio cada 30 horas en los últimos 11 años

Desde entonces en Argentina hubo 3.205 femicidios, según un informe del Observatorio de las Violencias de género "Ahora Que Sí Nos Ven" (AQSNV), en colaboración con la Universidad Nacional del Delta.

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Del total de femicidios, 3.144 fueron directos y vinculados, 46 fueron transfemicidios y en 15 casos se trató de instigaciones al suicidio. En promedio, un femicida asesinó a una mujer cada 30 horas.

Además, el 85% de los femicidas pertenecía al círculo íntimo o era conocido de la víctima. Y el 63% de los casos ocurrió en la vivienda de la mujer o en la que compartía con su agresor.

El registro de AQSNV desde el 1 de enero 2020 al 24 de mayo de 2026, evidenció que en el caso de las víctimas menores a 17 años, el 34,6% de las veces el agresor fue un familiar y el 19,2% fue una expareja.

En cuanto a las víctimas de entre 20 y 41 años, el 42,8% fue asesinada por una pareja y el 29,3% por un familiar.

En cuanto a las mujeres asesinadas mayores de 60 años, desde la organización destacan que si bien el 36% de las veces el femicida fue la pareja, el 25,4% corresponde a un familiar directo, es decir, hijos, nieto, bisnieto.