miércoles 03 de junio de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
3 de junio de 2026 - 17:39
3J.

Ni Una Menos: una multitud marcha en distintos lugares del país

A 11 años de la primera convocatoria de Ni Una Menos, la marcha estará atravesada por los femicidios de Agostina Vega y Dulce María Beatriz Candia.

+ Seguir en
Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Ni Una Menos: marchas y convocatorias en todo el país.&nbsp;

Ni Una Menos: marchas y convocatorias en todo el país. 

A once años de la primera marcha de Ni Una Menos, el país vuelve a movilizarse este 3 de junio en una jornada cuyo eje principal es el reclamo contra la violencia de género y los femicidios.

Lee además
Marcha Ni Una Menos en Jujuy.
3J.

Jujuy se suma a la marcha nacional "Ni Una Menos"
Marcha“Ni una menos” en Jujuy (Archivo)
Jujuy.

Marcha 3J "Ni Una Menos" en Jujuy: dónde y a que hora será

image

Ni Una Menos: Marchas y convocatorias multitudinarias en todo el país

El colectivo feminista volvió a convocar a marchar esta tarde bajo la consigna “Vivas, libres y desendeudadas nos queremos”, a 11 años de la primera movilización surgida tras el femicidio de Chiara Páez. La convocatoria se da además en un contexto atravesado por el impacto de los crímenes de Agostina Vega y Dulce María Beatriz Candia.

image

Frente al Congreso cuelga la bandera de rosa de Ni Una Menos. En los parlantes suena la canción Vivir Sin Miedo, de la cantautora mexicana Vivir Quintana.

Bajo el lema “Vivas, libres y desendeudadas nos queremos”, en la ciudad de Buenos Aires, distintas agrupaciones se movilizan esta tarde por el centro hasta el Parlamento, donde cerca de las 18.30 se dará lectura a un documento. A la convocatoria también se suman participantes que se acercan de manera espontánea.

En los alrededores del Palacio Legislativo ya se observan banderas contra la violencia de género, así como distintas intervenciones con los rostros de las 100 mujeres asesinadas en lo que va de este año en la Argentina. Significa una muerte cada 31 horas en el país.

Además, en las distintas provincias también hay marchas. En Córdoba, la concentración es en la esquina de avenida Colón y La Cañada, desde las 17.00hs. para luego movilizarse hasta la esquina del Patio Olmos donde se realizará el acto principal y se leerá un comunicado.

En Tucumán, la movilización comenzó a las 16.00hs. en Plaza Independencia donde se hizo una radio abierta para escuchar el testimonio de familiares de víctimas y se leyó un documento.

Sobre Corrientes, las diversas agrupaciones convocaron una jornada de reclamos, actividades y manifestaciones para las 16.30hs. en la intersección de avenida Costanera y calle Rioja, frente al Tribunal Oral Penal N° 2.

Respecto a Formosa, las actividades iniciaron a las 15.30. en plaza San Martín, para luego iniciar una movilización hasta el Reloj Histórico.

En Santa Fe hubo un encuentro a las 16.30hs. frente a la municipalidad de Santa Fe, para luego marchar hasta la plaza 25 de Mayo, frente a Tribunales y Casa de Gobierno.

image

Chubut será otra de las provincias que este miércoles levantará la voz y habrá diversos encuentros en distintas ciudades como, por ejemplo, Rawson, Comodoro Rivadavia, Trelew, Puerto Madryn y Esquel.

Acerca de Santiago del Estero, se convocó a concentrarse en la intersección de Avenida Belgrano y Alvear para marchar hacia la Plaza Libertad.

Sobre San Juan, detallaron que la cita fue fijada para las 16.30 en la intersección de avenida Libertador y Las Heras, frente a la Legislatura provincial.

En Misiones, las concentraciones iniciaron entre las 15:30hs y 16:30hs en diferentes ciudades, pero en Posadas será en el Mástil de las avenidas Uruguay y Mitre.

En Tierra del Fuego habrá dos puntos importantes. Uno será Río Grande, en el que la concentración se iniciará a las 17.00hs en la Torre de Agua, mientras que en Ushuaia será en el cruce de las calles Fadul y San Martín.

En Argentina hubo un femicidio cada 30 horas en los últimos 11 años

Desde entonces en Argentina hubo 3.205 femicidios, según un informe del Observatorio de las Violencias de género "Ahora Que Sí Nos Ven" (AQSNV), en colaboración con la Universidad Nacional del Delta.

image

Del total de femicidios, 3.144 fueron directos y vinculados, 46 fueron transfemicidios y en 15 casos se trató de instigaciones al suicidio. En promedio, un femicida asesinó a una mujer cada 30 horas.

Además, el 85% de los femicidas pertenecía al círculo íntimo o era conocido de la víctima. Y el 63% de los casos ocurrió en la vivienda de la mujer o en la que compartía con su agresor.

El registro de AQSNV desde el 1 de enero 2020 al 24 de mayo de 2026, evidenció que en el caso de las víctimas menores a 17 años, el 34,6% de las veces el agresor fue un familiar y el 19,2% fue una expareja.

En cuanto a las víctimas de entre 20 y 41 años, el 42,8% fue asesinada por una pareja y el 29,3% por un familiar.

En cuanto a las mujeres asesinadas mayores de 60 años, desde la organización destacan que si bien el 36% de las veces el femicida fue la pareja, el 25,4% corresponde a un familiar directo, es decir, hijos, nieto, bisnieto.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Jujuy se suma a la marcha nacional "Ni Una Menos"

Marcha 3J "Ni Una Menos" en Jujuy: dónde y a que hora será

Ni una menos en Jujuy: "La violencia contra las mujeres sigue siendo brutal"

Jujuy se suma a la marcha Ni Una Menos: cuándo y dónde se realizará

El pueblo de San Luis con 750 habitantes y palmares únicos que sorprende al turismo

Lo que se lee ahora
Chocaron con un camión en Tucumán.
País.

Murieron un hombre y su hija tras un choque en Tucumán

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Se viene el pago del aguinaldo. video
Jujuy.

Cuándo cobrarán el aguinaldo los empleados estatales de Jujuy

Jujuy Digital Sapem - Imagen generada con IA con fines ilustrativos 
Transparencia.

Jujuy Digital SAPEM: una empresa con recursos millonarios de la que poco se sabe

Marcha“Ni una menos” en Jujuy (Archivo)
Jujuy.

Marcha 3J "Ni Una Menos" en Jujuy: dónde y a que hora será

La autopsiaa la mujer que murió en el hospital de Alto Comedero será el viernes (Archivo)
Jujuy.

La autopsia a la mujer que murió en el hospital de Alto Comedero será el viernes

Mamá de Matías Puca: “Yo no tengo sed de venganza, solamente tengo un dolor que voy a llegar siempre” video
Justicia.

Caso Matías Puca: Ricardo Cruz fue condenado a 3 años de prisión condicional

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel