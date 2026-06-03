El pueblo de San Luis con 750 habitantes y palmares únicos que sorprende al turismo.

Dentro de la amplia oferta de lugares turísticos que tiene la Argentina , aparece un pequeño pueblo de la provincia de San Luis que suele captar el interés de quienes lo eligen para sus escapadas gracias a la diversidad de propuestas y actividades disponibles .

País. El pueblo escondido de San Luis con termas ideales para relajarse y encontrar la paz

Se trata de Papagayos , una localidad ubicada en el Departamento Chacabuco , en el sector noreste de la provincia . El sitio es reconocido principalmente por la presencia de majestuosas palmeras caranday , que le otorgan un entorno natural distintivo y paisajes poco habituales en la región.

La identidad cultural y las costumbres de esta zona se encuentran estrechamente vinculadas a los bosques nativos formados por esta especie de palmera, que dominan el entorno y le otorgan al paisaje un aire poco común y llamativo para quienes lo visitan.

Papagayos es un pueblo de 750 habitantes ubicado sobre la Sierra de los Comechingones en el Noreste de la Provincia de San Luis.

A su vez, estas palmeras representan un recurso económico importante para numerosas familias de la región, que obtienen sustento a través de la elaboración de artesanías de palma , entre las que se incluyen sombreros, muñecos y adornos decorativos para mesas.

Entre las experiencias imperdibles al recorrer Papagayos se encuentra la visita al Balneario Las Palmeras, un espacio especialmente elegido por quienes buscan descansar a la orilla del río y pasar una jornada al aire libre entre sol y agua.

Dónde queda Papagayos, San Luis.

También resulta muy recomendable acercarse a la Reserva Natural Mogote Bayo, un entorno ideal para quienes disfrutan de la observación de aves y de la fotografía de paisajes naturales, gracias a su riqueza ambiental y su valor escénico.

Dónde queda Papagayos, San Luis

Papagayos es una pequeña localidad que cuenta con aproximadamente 750 habitantes, situada en plena Sierra de los Comechingones, en el sector noreste de la provincia de San Luis, y a tan solo 8 kilómetros de la ciudad de Villa de Merlo.

Este pequeño paraíso ofrece una amplia variedad de actividades para disfrutar en familia o con amigos.

En cuanto a su ubicación geográfica, limita hacia el norte con Villa Larca, al oeste con Tilisarao, al sur con Villa del Carmen y hacia el este con la provincia de Córdoba.

Escapadas: ¿Qué puedo hacer en Papagayos, pueblo de San Luis?

Realizar recorridos a pie o a caballo atravesando los palmares de la zona , disfrutar de paseos a la vera del arroyo y aprovechar momentos de descanso en el balneario y camping municipal .

o a caballo atravesando los , disfrutar de y aprovechar momentos de en el . Recorrer el Algarrobo Histórico : este sitio, considerado un pequeño paseo y punto emblemático de la localidad , está representado por un algarrobo centenario que ha sido puesto en valor mediante la incorporación de canteros ornamentales a su alrededor y placas conmemorativas que relatan su importancia histórica .

: este sitio, considerado un pequeño y punto , está representado por un que ha sido puesto en valor mediante la incorporación de a su alrededor y que relatan su . Conocer el Arroyo Papagayos, un espacio que cuenta con servicios básicos y en el que los visitantes pueden refrescarse y bañarse en las aguas que descienden desde las Sierras de los Comechingones.

Balneario y Camping Municipal de Papagayos, San Luis.

Recorrer la Capilla San Pedro , una edificación de estilo sencillo y pintoresco , caracterizada por su fachada de piedra y por contar con un campanario ubicado hacia el lado izquierdo del acceso principal .

, una edificación de estilo , caracterizada por su y por contar con un ubicado hacia el lado izquierdo del . Realizar excursiones al Cerro Negro : este cerro, que alcanza los 1793 metros sobre el nivel del mar , representa el punto más alto de Papagayos y se ha transformado en un símbolo distintivo de la localidad. Es posible ascender hasta su cima mediante rutas de trekking que atraviesan quebradas y permiten descubrir manantiales en lo alto de las Sierras de los Comechingones .

: este cerro, que alcanza los , representa el punto más alto de y se ha transformado en un de la localidad. Es posible ascender hasta su cima mediante rutas de que atraviesan y permiten descubrir en lo alto de las . Conocer la Cascada Escondida, un sitio que se mantiene en buen estado de conservación y dispone de servicios básicos orientados al turismo, ideal para ser disfrutado en familia. Además, en este entorno se pueden realizar actividades como caminatas y senderismo, aprovechando el contacto directo con la naturaleza.

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Como primera parada, se puede llegar al Dique Parrillas, ubicado sobre el arroyo Papagayos, y luego continuar hacia la conocida “Laguna u Olla El Reloj”, un lugar ideal para refrescarse en sus aguas transparentes durante las tardes calurosas de verano.

Cómo llegar a Papagayos, San Luis

Para acceder a Papagayos, la opción más recomendable es trasladarse en vehículo particular, ya que la localidad no dispone de transporte público regular. Partiendo desde la ciudad de San Luis, se debe tomar la Ruta Provincial 1 y posteriormente empalmar con la Ruta Provincial 5, siguiendo el recorrido hasta llegar al destino final.