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17 de julio de 2026 - 16:50
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El rincón escondido de Córdoba con un nombre llamativo que sorprende a los turistas

En el Valle de Calamuchita, este pueblo serrano combina naturaleza, historia y gastronomía en una escapada diferente para hacer en familia.

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Por  viajes Todo Jujuy
En Córdoba hay un pueblo que llama la atención por su nombre singular y por los encantos que ofrece.

En Córdoba hay un pueblo que llama la atención por su nombre singular y por los encantos que ofrece.

En Córdoba existe un pueblo que llama la atención desde el primer momento por su nombre singular y por los encantos que ofrece a quienes lo eligen para sus escapadas. Considerado un tesoro oculto dentro del Valle de Calamuchita, este destino combina escenarios naturales, un interesante legado histórico y una variada oferta gastronómica.

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Al mencionar este nombre, es habitual que la primera asociación sea con las reconocidas playas de Río de Janeiro. Sin embargo, dentro de Argentina hay una zona que comparte esa misma denominación y que logró posicionarse como un atractivo especial para aquellos viajeros que desean disfrutar de paisajes naturales, calma y propuestas genuinas en una de las provincias más representativas del territorio serrano.

Gracias a su nombre singular, sus imponentes postales de montaña y una identidad cultural construida a lo largo del tiempo, este destino cordobés aparece como una propuesta perfecta para quienes buscan escapar de los lugares más masivos y descubrir una experiencia diferente.

Entre paisajes naturales, relatos históricos y una destacada oferta gastronómica, esta localidad reúne distintos atractivos que logran cautivar a cada visitante.

Cuál es el pueblo de Córdoba ideal para visitar y que tiene un nombre llamativo

Copacabana está ubicada en una zona privilegiada del Valle de Calamuchita, en un entorno donde predominan las sierras, los espacios verdes y los arroyos que le aportan gran parte de su encanto natural. Su localización favorece la posibilidad de integrarla dentro de un recorrido más amplio por otros puntos turísticos cercanos, por lo que se presenta como una alternativa atractiva para conocer y explorar los paisajes serranos de Córdoba.

Más allá de sus paisajes y espacios naturales, esta localidad mantiene una importante identidad cultural, presente tanto en sus edificaciones antiguas como en las costumbres que continúan formando parte de la vida cotidiana de sus pobladores.

Entre las propuestas que más atraen a quienes llegan al lugar aparecen los recorridos a pie por caminos de las sierras, los momentos de descanso y paseo a orillas del río, y las excursiones en bicicleta para descubrir los alrededores.

La localidad también permite acercarse a su pasado mediante la visita a una vieja capilla y el recorrido por calles que mantienen rasgos de la arquitectura colonial, elementos que reflejan la historia y el espíritu propio de la zona.

Además, los productores y artesanos del lugar elaboran distintas piezas tradicionales, entre ellas tejidos, trabajos en cerámica y otros objetos realizados de manera artesanal, una opción atractiva para quienes desean conservar un recuerdo genuino de su paso por el pueblo.

La propuesta gastronómica: uno de los grandes actractivos

Uno de los aspectos que más distingue a Copacabana es su propuesta gastronómica, una de las experiencias más valoradas por quienes llegan al lugar. Los visitantes tienen la posibilidad de probar recetas tradicionales de Córdoba, preparadas con productos propios de la región, además de acceder a una variada oferta de sabores locales.

Entre los productos que mayor interés despiertan se encuentran los alfajores artesanales, las preparaciones dulces hechas en casa y los licores típicos, que se transforman en recuerdos muy elegidos por los turistas y forman parte del patrimonio cultural de la comunidad.

Escapadas: ¿Como llegar a este pueblo de Córdoba?

Para llegar desde la ciudad de Córdoba, una de las vías más utilizadas es la Ruta Provincial 5, un trayecto que atraviesa escenarios serranos y regala diferentes postales naturales típicas del Valle de Calamuchita.

Además, la localidad cuenta con alternativas de transporte público que la vinculan con otros sectores de la provincia, lo que permite que turistas y viajeros puedan acceder al destino sin la necesidad de trasladarse en auto particular.

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