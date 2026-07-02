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2 de julio de 2026 - 17:32
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Escapadas por el norte: el parque nacional argentino que combina jaguares, naturaleza y glamping

Se trata del segundo bosque más extenso de Sudamérica, donde se puede ver fauna silvestre y acceder a propuestas de alojamiento sustentable en plena naturaleza.

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Por  viajes Todo Jujuy
Dónde queda el Parque Nacional El Impenetrable.

Dónde queda el Parque Nacional El Impenetrable.

En pleno Gran Chaco argentino se ubica uno de los espacios naturales más impactantes del territorio nacional. El Parque Nacional El Impenetrable, creado en 2017, brinda a quienes lo eligen para sus escapadas unas 128.000 hectáreas de ambiente prácticamente intacto.

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Allí, habitan especies como el yaguareté, el oso hormiguero gigante y una gran variedad de fauna y flora que conforman una biodiversidad excepcional.

Este parque nacional constituye el segundo gran bosque de mayor extensión de Sudamérica, solo superado por el Amazonas, y se distingue por conservar uno de los últimos ambientes naturales de la región prácticamente sin intervención humana. Sus territorios, atravesados por los ríos Bermejo y Bermejito, dan forma a un ecosistema singular que funciona como refugio de numerosas especies representativas, entre ellas tapires, pecaríes y carpinchos.

La propuesta turística en El Impenetrable combina la observación de vida silvestre con alternativas de hospedaje sustentable, que van desde experiencias de glamping de categoría superior hasta el campamento tradicional.

Además, el parque promueve un enfoque de turismo regenerativo, integrando a las comunidades locales en distintas actividades, como recorridos guiados especializados, la elaboración de gastronomía regional y la producción de artesanías típicas.

Dónde queda el Parque Nacional El Impenetrable

El Parque Nacional El Impenetrable está localizado en el norte de la provincia del Chaco, aproximadamente a unas cinco horas de viaje en auto desde Resistencia, capital provincial.

Este amplio espacio natural se encuentra enmarcado entre los ríos Bermejo y Bermejito, dentro de una región del Gran Chaco que se prolonga hacia territorios de Bolivia, Paraguay y Brasil.

Escapadas: ¿Qué puedo hacer en el Parque Nacional El Impenetrable?

El parque ofrece diversas actividades y experiencias para los visitantes:

  • Observación de fauna silvestre: experiencia destacada para contemplar animales como jaguares, tapires, pecaríes y una amplia diversidad de aves, entre ellas las espátulas rosadas.
  • Paseos en embarcación: travesías en lancha a lo largo del río Bermejo, recorriendo aproximadamente 80 kilómetros y uniendo distintos sectores del parque.
  • Caminatas y trekking: variedad de circuitos habilitados, que incluyen el Sendero de la Selva (3 km), el Pozo del Yacaré (3 km) y el Sendero La Huella (37 km).
  • Opciones de hospedaje: distintas alternativas de estadía, que incluyen glamping en Los Palmares (entre palmeras caranday), glamping en El Bermejito (en un entorno de cactus cardón) y camping en La Fidelidad, a orillas del río Bermejo.
  • Propuestas con la comunidad local: actividades en conjunto con habitantes de la zona, como demostraciones de tejido artesanal, experiencias culinarias basadas en productos regionales y recorridos guiados acompañados por pobladores locales.

Cómo llegar al Parque Nacional El Impenetrable

Para llegar al parque, una opción es tomar un vuelo hacia los aeropuertos de Resistencia o Corrientes, ambos con frecuencias diarias de distintos servicios aéreos.

Una vez allí, el trayecto debe completarse por tierra en vehículo 4x4, con una duración aproximada de unas cinco horas de viaje. Es clave considerar que los últimos 60 kilómetros desde Miraflores solo son transitables con tracción en las cuatro ruedas, debido a las condiciones del camino.

Para contingentes turísticos, también está disponible la opción de fletar vuelos hacia la pista de Misión Nueva Pompeya, situada en el sector suroeste del parque.

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